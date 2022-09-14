Леонид Гозман опять арестован

Леонид Гозман опять арестованКомментарии
Euronews
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Тверской суд Москвы назначил повторно15 суток административного ареста Леониду Гозману.
За последние три месяца его задерживали уже четыре раза.
Сейчас Гозману предъявили обвинение за пост в своем блоге в "Живом журнале" где он сравнил действия военнослужащих НКВД и Смерша с работой подразделений нацисткой Германии гестапо и СС во время Второй мировой войны.
Леонид Гозман бывший советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса. Также он являлся одним из руководителей партий «Правое дело» и «Союз правых сил».