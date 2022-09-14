Леонид Гозман опять арестован

Тверской суд Москвы назначил повторно15 суток административного ареста Леониду Гозману.

За последние три месяца его задерживали уже четыре раза.

Сейчас Гозману предъявили обвинение за пост в своем блоге в "Живом журнале" где он сравнил действия военнослужащих НКВД и Смерша с работой подразделений нацисткой Германии гестапо и СС во время Второй мировой войны.

— Я ни в чем не виновен ни перед людьми, ни перед страной. Дело носит заказной характер, так как оно было возбуждено накануне окончания моего предыдущего срока Леонид Гозман

Леонид Гозман бывший советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса. Также он являлся одним из руководителей партий «Правое дело» и «Союз правых сил».