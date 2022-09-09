Совет ЕС по энергетике искал выходы из кризиса

Евросоюз решает, как помочь своим гражданам платить счета за электричество и отопление, которые особенно растут после начала войны в Украине. В ходе внеочередной министерской встречи в Брюсселе поддержку получило предложение обложить дополнительным налогом энергетические компании. Те из них, кто использует возобновляемые источники, такие как ветер и солнце, имеют низкие производственные издержки, а те, кто добывает и использует ископаемое топливо, зарабатывают так много, что они морально обязаны делиться с обществом. По мнению чешского представителя, вырученные деньги должны пойти на частичную оплату счетов населения и кампаний:

«Мы не должны подвести наших граждан и бизнес, - сказал министр промышленности и торговли Чешской Республики Йозеф Сикела. - Когда Путин начал свою энергетическую войну, он рассчитывал разделить нас и нанести ущерб нашим демократическим обществам и экономикам. Ему это не удалось и не удастся».

Больше споров вызвала идея искусственого ограничения цен на природный газ. Италия просила применить его ко всему импорту, её поддержали 15 стран. Но другие предпочитают ввести ценовой потолок только для российского трубопроводного газа. На случай, если Москва не захочет продавать его дёшево, еврокомиссар по энергетике из Эстонии рассматривает варианты закупки сжиженного природного газа.

«Мы должны быть осторожными, чтобы не поставить под угрозу безопасность наших поставок, - сказала Кадри Симсон. - Рынок СПГ - глобальный рынок. Мы не входим в тройку крупнейших импортёров сжиженного газа. На рынке СПГ очень сильная конкуренция, и нам важно иметь возможность заменить сокращающиеся российские объёмы газом альтернативных поставщиков».

Министры энергетики согласились скоординированны образом снижать спрос на энергоносители, чтобы запасти их побольше на холодный сезон. Однако среди них разошлись мнения о том, следует ли это делать в принудительном порядке или призывать граждан добровольно экономить тепло и свет. Еврокомиссия обобщит одобренные предложения и на их основе представит на следующей неделе проект закона о путях преодолении нехватки энергии.