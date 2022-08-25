Венгрия обещает не разбазаривать деньги Евросоюза

В Брюсселе внимательно изучают последние предложения Будапешта, направленные на возобновление финансирования Евросоюзом Венгрии в полном объёме. Представитель венгерского правительства утверждает, что позиции обеих сторон совпадают по всем важным вопросам. На этой неделе кабинет премьер-министра Виктора Орбана пообещал изменить 10 национальных законов так, чтобы лучше бороться с коррупцией и нецелевым использованием фондов ЕС. Именно этого требует созданные Еврокомиссией так называемый "механизм соблюдения верховенства права". Он может приостановить выделение денег стране-члену ЕС, которая подвергает всю союзную систему рискам. Их перечислил представитель Еврокомиссии:

«К этому относятся неспособность предотвращать незаконные решения государственных органов и не допускать в руководстве конфликта интересов, - сказал Балаш Уйвари. - Правительства стран-членов не должны препятствовать расследованиям и судебным преследованиям по делам, касающимся союзных фондов».

Член Европарламента от немецких "зелёных" попросил Еврокомиссию предать гласности переписку с венгерскими властями, но ему было отказано. Даниэль Фройнд напоминает, что обещания премьер-министра проводить более либеральный курс, очистить государство от коррупции и финансовых злоупотреблений никогда не сбывались:

«В прошлом Орбан умело заставлял людей поверить в свою решимость проводить реформы, но одновременно он уже готовил следующую крупную кражу европейских денег, - сказал Фройнд. - Поэтому Комиссия должна быть чрезвычайно осторожной, чтобы не сыграть на руку Виктору Орбану».

Из-за роста цен на энергоносители и падения курса форинта у Венгрии образовался огромный бюджетный дефицит. К недовольству руководства ЕС она рассчитывает на помощь России. После выборов в апреле правительство стало выполнять программу жёсткой экономии. Будапешт пытается как можно скорее получить причитающиеся ему деньги на преодоление последствий пандемии у Брюсселя (это около 5 млрд евро). Но разногласия между ними пока слишком велики.