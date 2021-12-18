Чехия: 10 лет со дня смерти Вацлава Гавела

В Чехии почтили память первого президента страны посткоммунистического периода Вацлава Гавела. 18 декабря исполнилось 10 лет со дня его смерти. Депутаты чешского парламента и члены правительства возложили венки к мемориалу на площади у Национального театра имени Гавела, бывшего драматурга-диссидента.

Памятные мероприятия и выставки в рамках проекта "10 лет без Вацлава Гавела" проходят в Праге, Брно и других городах Чехии. В столичном соборе Святого Витта была отслужена месса.