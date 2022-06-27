Фон дер Ляйен: "сбить цену на российскую нефть нужно всем вместе"

На встрече "Большой семёрки" в Германии представлено предложений ввести потолок цен на нефть из России, чтобы у неё стало меньше денег на войну в Украине. Но чтобы мера заработала, её должны выполнять все импортёры российской нефти. Участвующая в саммите председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала корреспонденту Еuronews Шоне Маррей, что для этого необходимо создать всемирный альянс:

Фон дер Ляйен: Евросоюз сейчас уходит от российской нефти. Нельзя, чтобы Путин взял эту нефть и пошел с ней на мировой рынок. Тогда цены вырастут, а он будет набивать свою военную казну. Поэтому необходимо создать более широкий альянс который сказал бы, что мы готовы платить достойную цену, но не заоблачную цену. Мы готовы вознаграждать добычу нефти, но нужно установить ценовой предел, и тогда мы все будем её покупать.

Еuronews: Как вы думаете, вы получите поддержку от Индии, Китая и так далее для этого ценового ограничения?

Фон дер Ляйен: Мы обсудим это с ними. Это сложно. Это не тривиально. Мы должны конкретизировать это предложение. Но попробовать стоит, потому что мы должны дать ответ.

Еuronews: Есть опасение, что сам по себе шестой пакет санкций мало что изменит и не нанесёт достаточного ущерба российской военной казне...

Фон дер Ляйен: Нет, совсем нет. Наоборот. Мы видим, что санкции все больше вгрызаются в российскую экономику. В разных её секторах мы видим медленную, но верную деградацию из-за ужесточения экспортного контроля. Так что обновления компьютерных программ и технологий, модернизации товаров - всего, что необходимо в наши дни, Россия больше не получает.

Еuronews: О продовольственной безопасности. Будет ли какой-то конкретный план, как бороться с российским эмбарго в Чёрном море, с тем, что оттуда не вывозится сельхозпродукция, а время идет?

Фон дер Ляйен: Эта блокада Чёрного моря Россией возмутительна. Они используют еду, чтобы шантажировать всех нас, и это действительно ужасно. Пока Россия блокирует, мы со своей стороны пытаемся максимально помочь Украине вывозить зерно - разными путями, например, поездами или дорогами или даже по реке Дунай. И ситуация улучшается. Приведу несколько цифр: в апреле мы вывезли 1,2 млн тонн, в мае уже 1,7, сейчас в июне 2,5. Так что мы всё лучше помогаем Украине экспортировать зерно. Но этого, конечно, недостаточно, потому что до войны Украина экспортировала около 5 млн тонн в месяц. Вот чего мы должны достичь.