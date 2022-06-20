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В Пизе поощряют пересевших на велосипед

 Aurora Velez
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В Пизе поощряют пересевших на велосипед
Авторское право  euronews

Устойчивость и экологичность заслуживают награды. Так решили в Пизе, где запущено приложение GoodGo, поощряющее использование "мягкого" транспорта. Оно разметит вам маршрут, подсчитает объем выбросов и затраченных калорий и по итогам пройденных километров выдаст талон со скидкой на покупку в магазине-партнере.

Велосипед в безопасности

Чинция Черраи была одной из первых, кто установил приложение. Теперь ей остается проверить, в каком магазине она может потратить накопленные баллы.

"Утром я ехала на велосипеде, потом на поезде, потом шла пешком, потом села в автобус - и так накопила 48 баллов. У меня есть возможность получить свой первый бонус", - радуется она.

Еще одна жительница Пизы - Кьяра - также скачала новинку. Ей больше всего нравится заложенная в приложении функция SaveMyBike (она и дала название проекту).

Эта услуга указывает ей самые безопасные места для парковки велосипеда. Как только пользователь зарегистрировался, он получает датчик, защищающий велосипед от кражи. "Это такая кнопка, вы крепите ее к раме. Если велосипед угонят, через приложение его можно будет отследить", - рассказывает Кьяра.

Приложение запущено в рамках европейского проекта с бюджетом 815 тысяч евро почти 45% профинансированы по линии Европейской политики сплочения. По словам руководителя проекта Массимилиано Петри, у инициативы есть амбициозная цель.

"В итальянских городах, например, в Пизе, только 9% жителей передвигаются на общественном транспорте, на велосипедах ездит очень мало народу, - говорит он. - Мы пытаемся внедрить новинку, чтобы уменьшить плотность трафика частных автомобилей". Он уточняет, что недоверие горожан к велосипедам было связано с высоким процентом краж.

Подарок за усилия

Накопленные пользователями баллы можно конвертировать в виртуальные деньги. Чинция решила приобрети на них шоколад в магазине Cioccolato Argento. По словам Паолы ди Белло, хозяйки заведения, от такого партнерства выигрывают все.

"Приложение очень просто в использовании, как для нас, так и для клиентов", - говорит она. - Люди приносят нам свои баллы, мы обмениваем их на продукт, а потом муниципалитет компенсирует нам затраты".

Ездить на велосипеде, не бояться оставлять его в любой точке города  и получить бесплатный шоколад - такой вариант стоит попробовать.