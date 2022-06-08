Председатель Европарламента Роберта Метсола объявила, что кинопремию Lux по итогам голосования зрителей и депутатов завоевал фильм «Камо грядеши, Аида" Ясмилы Жбанич.

47-летний режиссер из Боснии и Герцеговины продолжает собирать награды за свои кинокартины на военную тематику. По словам критиков, они "наполнены жгучей болью за разрушения и потерянные человеческие жизни". На парламентскую сессию в Страсбурге Ясмилу Жбанич сопровождала её соотечественница, пережившая резню в Сребренице.

В фильме пересказаны те события в июле 1995 года, когда сербские военные убивали боснийских мусульман. Свидетелем расправы над мужчинами и мальчиками становится главная героиня, Аида. Эта мать и школьная учительница работает переводчиком при миротворческих силах ООН и пытается спасти свою семью.

Жбанич видит параллели с сегодняшней войной в Украине и объясняет, почему попытки достичь хотя бы перемирия с Россией не принесли успеха:

«Мне очень грустно от того, что мы, европейцы, ничему не научились на балканских войнах. Мы не научились вести переговоры, чтобы предотвратить войну, это безумие. Были признаки того, что она готовилась в бывшей Югославии, но мы не нашли способа избежать войны в Европе. Мне очень грустно, что люди умирают сейчас, когда мы говорим об этом».

«Камо грядеши, Аида" не навязывает своих выводов, концовка фильма неоднозначна - но ясно, что многие военные преступники остались безнаказанными.

Фильм был видвинут на премию LUX Европейской киноакадемией. Он также был номинирован на Золотого льва Венецианского кинофестиваля в 2020 году и на премию Оскар годом позже.