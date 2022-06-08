English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Новости Европы

Фильм «Камо грядеши, Аида" получил европейскую премию LUX

Access to the comments Комментарии
 Stefan Grobe
euronews_icons_loading
Европейская кинопремия LUX
Европейская кинопремия LUX   -   Авторское право  Alain ROLLAND/European Union 2022 - Source : EP

Председатель Европарламента Роберта Метсола объявила, что кинопремию Lux по итогам голосования зрителей и депутатов завоевал фильм «Камо грядеши, Аида" Ясмилы Жбанич.

47-летний режиссер из Боснии и Герцеговины продолжает собирать награды за свои кинокартины на военную тематику. По словам критиков, они "наполнены жгучей болью за разрушения и потерянные человеческие жизни". На парламентскую сессию в Страсбурге Ясмилу Жбанич сопровождала её соотечественница, пережившая резню в Сребренице.

В фильме пересказаны те события в июле 1995 года, когда сербские военные убивали боснийских мусульман. Свидетелем расправы над мужчинами и мальчиками становится главная героиня, Аида. Эта мать и школьная учительница работает переводчиком при миротворческих силах ООН и пытается спасти свою семью. 

Жбанич видит параллели с сегодняшней войной в Украине и объясняет, почему попытки достичь хотя бы перемирия с Россией не принесли успеха:

«Мне очень грустно от того, что мы, европейцы, ничему не научились на балканских войнах. Мы не научились вести переговоры, чтобы предотвратить войну, это безумие. Были признаки того, что она готовилась в бывшей Югославии, но мы не нашли способа избежать войны в Европе. Мне очень грустно, что люди умирают сейчас, когда мы говорим об этом».

«Камо грядеши, Аида" не навязывает своих выводов, концовка фильма неоднозначна - но ясно, что многие военные преступники остались безнаказанными.

Фильм был видвинут на премию LUX Европейской киноакадемией. Он также был номинирован на Золотого льва Венецианского кинофестиваля в 2020 году и на премию Оскар годом позже.