Евродепутат требует принять меры против не впустившего его Израиля

Член Европарламента, курирующий в нём отношения с палестинцами, требует от Евросоюза принять меры против Израиля, который его не впустил. Испанский левый Ману Пинеда, долго живший в секторе Газа, на этой неделе должен был во главе группы из 6 евродепутатов посетить Западный берег. Но израильские власти сообщили, что для таких посещений ему теперь нужно оформлять специальные разрешения. Израильская пресса утверждает, что он "ассоциирован с террористами".

Сам Пинеда объясняет отказ ему во въезде тем, что он попросил включить в парламентские дебаты вопрос об убийстве палестинской журналистки Ширин Абу Акле в ходе рейда израильской армии.

«Я рассматривают это как санкцию не против меня, а против Парламента за то, что он осудил убийство этой журналистки. Это моя интерпретация того, что меня не пустили в Палестину. Я туда собирался не как Ману Пинеда, а как евродепутат от Левых, я туда ехал председатель делегации Европейского парламента по отношениям с Палестиной".

Председатель Европарламента Роберта Метсола, по стечению обстоятельств находящаяся с визитом в Израиле, обсудила этот вопрос с министром иностранных дел этой страны. Она также посетила Кнессет, где высказалась за решение палестинской проблемы на основе принципа двух государств. Но там ей были рады не все израильские коллеги.

«Я знаю, что есть те, кто со мной не согласен, - сказала Метсола. - И я знаю, что в этом процессе было много фальстартов. Я знаю, что не все считают своей целью достижение мира. И я знаю, как трудно сказать матери убитого ребёнка, что мир - это ответ. И таких матерей слишком много. Слишком много"

Евросоюз всегда поддерживал идею добрососедского сосуществования европейского и палестинского государств как единственный путь к миру на Ближнем Востоке на основе границ 1967 года с Иерусалимом в качестве столицы обоих государств.