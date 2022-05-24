История Европы - языком плаката

«Всё началось с угля и стали, а может закончиться нефтью». Такой лозунг начертал на стене Дома Европейской истории в Брюсселе румынский художник Дэн Пержовски. Он имеет в виду, что Евросоюз начинался как Объединение угля и стали, а погубить его может зависимость от российской нефти. Такие многозначительные каракули - часть новой выставки о плакатах под названием «Когда стены говорят».

"У плаката очень мощный голос даже сегодня, и люди могут использовать его, например, во время акций протеста, очень эффективно, - сказала куратор Ралука Бем Неаму.

От наглядной агитации за вербовку на мировую войну до изображения в рисунках недавних терактов и российского вторжения в Украину - выставка раскрывает сложные тенденции европейского раскола и единства.

"Европа - очень сложное понятие, например, на выставке будет много географии, - продолжала Бем Неаму. - У нас есть карты с Европой в виде королевы в 16-м веке и с Европой в виде смешной шляпы. Тем самым мы постарались показать разные образы этого континента в публичной сфере европейских граждан".

По словам куратора, выставка может послать сильный сигнал политическим лидерам о том, что для объединения народов необходимо признать сложность Европы:

"Необходимо учитывать разнообразие этого континента, чтобы объединяться и иметь общие подходы".

Более 100 плакатов, датируемых с 16-го века до наших дней, можно посмотреть до конца года.