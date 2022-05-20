Из-за снижения рождаемости и ковида население ЕС сокращается

Согласно последним официальным данным, население Европейского Союза сокращается. В ежегодном докладе Евростата о демографии Европы говорится, что число людей, проживающих в 27 странах ЕС, сократилось на 278 тыс человек за 12 месяцев до 1 января 2021 года и достигло 447,2 млн человек.

Падение этой численности происходит после почти двух десятилетий роста. В 2001 году в Союзе проживало 429 млн человек.

Естественный прирост населения, то есть это разница между рождениями и смертями, сократился в 2020 году до -2,5. Вероятно, это связано с COVID-19, поскольку пандемия унесла жизни, по официальным данным, около 1,09 млн человек по всему ЕС.

Люди старше 65 лет сейчас составляют пятую часть населения блока, а число лиц в возрасте 80 лет и старше удвоилось за последние два десятилетия с 3% в 2001 году до 6%. При этом количество людей в возрасте до 20 лет сократилось с 23% в 2001 году до 20% в 2021 году.

Данные Евростата также показывают, что женщин примерно на 5% больше, чем мужчин, и что это соотношение особенно неравномерно в странах Балтии. Женское население в Латвии, Литве и Эстонии соответственно на 16%, 13% и 10% больше, чем мужское.

Однако есть государства-члены, в которых мужчин больше, чем женщин. Это Мальта, Люксембург, Швеция и Словения.

Женщины также живут в среднем на 5,6 года дольше, чем мужчины. По предварительным данным на 2021 год, ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет 82,8 года для женщин и 77,2 года для мужчин.

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