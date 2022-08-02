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Китай

Население Китая будет сокращаться и стареть

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 Euronews
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К 2035 году каждый третий китаец будет старше 60
К 2035 году каждый третий китаец будет старше 60   -   Авторское право  ELIZABETH DALZIEL/AP2005

Население Китая начнёт сокращаться в ближайшие три года: об этом заявляют в руководстве страны. А к 2035 году КНР может стать "старой" страной: более трети граждан будут старше 60 лет.

В Пекине заявляют, что это — вполне логичное следствие политики одного ребёнка на семью, которая действовала без малого сорок лет. Но это не единственная причина. С ростом уровня жизни и доли городского населения КНР испытывает тот же демографический переход, что и все развитые страны.

Весной этого года сообщалось о том, что Индия обогнала Китай и стала самой густонаселённой страной мира.

В последнее время партия и правительство проводят политику поддержки рождаемости, но пока тенденцию эти меры переломить не могут, и в китайском руководстве не скрывают опасений по этому поводу: столь быстрое старение населения приводит к заметному торможению экономики.