Население Китая будет сокращаться и стареть

Население Китая начнёт сокращаться в ближайшие три года: об этом заявляют в руководстве страны. А к 2035 году КНР может стать "старой" страной: более трети граждан будут старше 60 лет.

В Пекине заявляют, что это — вполне логичное следствие политики одного ребёнка на семью, которая действовала без малого сорок лет. Но это не единственная причина. С ростом уровня жизни и доли городского населения КНР испытывает тот же демографический переход, что и все развитые страны.

Весной этого года сообщалось о том, что Индия обогнала Китай и стала самой густонаселённой страной мира.

В последнее время партия и правительство проводят политику поддержки рождаемости, но пока тенденцию эти меры переломить не могут, и в китайском руководстве не скрывают опасений по этому поводу: столь быстрое старение населения приводит к заметному торможению экономики.