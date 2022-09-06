В Португалии закрывают родильные дома

В Португалии придётся закрыть многие родильные дома и больничные отделения акушерства и гинекологии: власти страны не видят другого выхода в краткосрочной перспективе. К такому выводу пришли участники правительственной экспертной группы по неотложной акушерской помощи и родовспоможению.

Комиссию организовали в июне этого года на фоне серьёзного кризиса — острой нехватки акушеров и гинекологов. Многим женщинам приходиться ехать за десятки километров от дома, чтобы родить.

Диогу Айриш де Кампуш, глава правительственной комиссии:

"В течение июля и августа мы работали над реорганизацией всей системы акушерства, гинекологии и ухода за новорождёнными. Мы думаем, что это, вероятно, привело к концентрации ресурсов, а значит, некоторым больницам придётся закрыть родильные отделения и отделения скорой акушерской помощи".

Филипа Соареш, Euronews:

"Этим летом нескольким португальским больницам пришлось несколько раз закрывать гинекологические отделения неотложной помощи из-за нехватки врачей. Из-за этого двое младенцев умерли, а беременная женщина скончалась во время перевода в другую больницу из-за отсутствия мест в неонатологии. По этим случаям ведут расследование. Министру здравоохранения пришлось подать в отставку".

Главу минздрава Марту Темиду иногда называют "спасительницей страны": благодаря её усилиям Португалия пережила пандемию успешнее многих других стран. Тем не менее, кризис в родильных домах заставил её покинуть пост.

Уровень материнской смертности в Португалии оказался сейчас самым высоким за 38 лет.

Среди причин кризиса — молодые специалисты уезжают за более высокими зарплатами в другеи страны; остаются пожилые врачи, которые отказываются работать в отделениях скорой акушерской помощи.

Диогу Айриш де Кампуш, глава правительственной комиссии:

"Есть ещё одна проблема, которая вряд ли связана с кризисом, но тем не менее: в последнее время в Португалию приезжают рожать женщины из других стран, часто это страны менее экономически развитые".

По выводам комиссии, национальной системе здравоохранения нужно ещё минимум 200-250 врачей, а в идеале — более 1600. Особенно тяжёлая ситуация складывается на юге страны.