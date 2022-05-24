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Китай

Шанхай смягчает карантинные меры

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В крупных городах Китая регулярно проводят массовое тестирование
В крупных городах Китая регулярно проводят массовое тестирование   -   Авторское право  Chen Si/The Associated Press

Шанхай, крупнейший мегаполис Китая, постепенно снимает карантинные меры, введённые полтора месяца назад из-за новой вспышки ковид-19. Ежедневно выявляемых случаев всё меньше. В понедельник из города начали уезжать медицинские бригады, мобилизованные из других районов страны. Однако сотни тысяч горожан по-прежнему не могут выходить на улицу.

Схожая ситуация в Пекине: власти столицы изолируют целые кварталы, где были выявлены заболевшие. Владельцы заведений, не отнесённых к "жизненно важным", едва сводят концы с концами.

"Работа прекратилась три недели назад, а владелец здания не захотел сделать скидку. Так что мне по-прежнему приходится платить за аренду, но работать при этом я не могу. Ситуация совершенно безвыходная".

Новая вспышка ковида в Китае началась ещё в марте. Учёные связывают её с так называемым "стелс-омикроном" — самым заразным штаммом из пока известных.