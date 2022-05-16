Мрачен прогноз для экономики ЕС без газа из ЕС

Становится всё более ощутимым и долгосрочным ущерб войны в Украине для экономики Евросоюза. Опубликованный Брюсселем в понедельник "весенний" прогноз показывает, что рост общего хозяйства замедляется, а инфляция поднимается до рекордных уровней. Перспективы становятся мрачнее.

«Неспровоцированное вторжение России в Украину причиняет неисчислимые страдания и разрушения, но также сдерживает восстановление европейской экономики. Её сильный отскок в прошлом году после спада в прошлом году будет оказывать положительное влияние на темпы роста в этом году, - сказал профильный еврокомиссар Паоло Джентилони. - Но это не должно умалять влияния войны на нашу экономику».

В февральском прогнозе рост еврозоны на 2022 год ожидался на уровне 4%, теперь он пересмотрен в сторону понижения до 2,7%.

Зато прогнозируемая инфляция повышена с 3,5% до 6,1%.

Брюссель предсказывает, что на личное потребление и на инвестиции негативно повлияют взлёт цен, неопределенность и усугубление проблем с поставками.

По мнению Еврокомиссии, рост продолжится но при очень существенном условии - если Россия не прекратит поставки природного газа в ЕС. В этом случае Европе может грозить рецессия.

«Наш базовый прогноз сопровождается модельным сценарным анализом, который имитирует влияние более высоких цен на энергоносители, и это неблагоприятный сценарий. Возможно также полное прекращение поставок газа из России. И это жёсткий сценарий, - продолжал итальянец-еврокомиссар по экономике. - При обоих этих сценариях в течение года рост будет на отрицательной территории».

На следующей неделе Еврокомиссия предложит конкретные рекомендации по развитию экономики для государств-членов ЕС. Брюссель также может продлить для отдельных столиц разрешение проявить гибкий подход к фискальным правилам, то есть превысить допустимый бюджетный дефицит.