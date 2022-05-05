The State of the Union: конференция о будущем Евросоюза во Флоренции

"Пригодна ли Европа для нового поколения?" - под таким лозунгом проходит 12-ая конференция Европейского университета The State of the Union. Участники со всего мира могут подключаться через онлайн-платформу, а избранная группа ведёт прямой эфир из Флоренции.

Главная тема обсуждения - традиционно - будущее Евросоюза. Специалисты самых разных областей обмениваются мнениями о роли гражданского общества в глобальной реальности, в которая постоянно развивается и недавно была потрясена войной в Украине.

"Очевидно, что многие структуры, институты и механизмы, которые у нас были в прошлом, уже недостаточны для современного мира. Я верю в единство, которое является ценностью для европейцев. Но это единство с помощью перемен должно также трансформироваться в то, чего мы должны достичь в вопросах энергетики, миграции, новой экономики, инвестиций, чтобы сделать наш континент сильнее. Это также задачи общеевропейской обороны, потому что на наш континент вернулась трагедия войны", - сказал Винченцо Амендола, заместитель государственного секретаря Италии по европейским делам и бывший министр по европейским делам.

Хотя санкции в отношении России открыто не обсуждаются, эта тема повсеместно присутствовала в выступлениях, в которых говорилось о важности единства в решении энергетических и экономических вопросов.

"Думаю, что в нашем положении можем преодолеть все трудности, - говорит Тереза Рибера Родригес, заместитель премьер-министра Испании и министр экологического перехода. - Мы делали это на протяжении долгих лет, и я уверена, что сейчас, в условиях текущего кризиса, мы также сможем это сделать. Потому что стимулы для этого очень сильные. Сегодня задумываешься, насколько всё, что мы переживаем - а именно, войны и зависимость от энергоресурсов - угрожает нашим основным ценностям, нашей главной способности строить демократию и процветающее общество. И мы знаем, что энергетика находится в центре этих дискуссий. Поэтому важно сохранять единство и последовательность на пути к тому, что мы хотим построить".

Джорджия Орланди, Еuronews:

"Послание, появившееся в результате дискуссий об энергетической политике, заключается в том, что ЕС встал на односторонний путь к изменениям. Но то, что происходит в области энергетики, также может служить руководством для трансформации, которая касается других секторов, пострадавших от кризиса".