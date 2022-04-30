Больше демократии участия: предложения граждан ЕС на "Конференции о будущем Европы"Комментарии
В Европейском парламенте в Страсбурге завершилась "Конференция о будущем Европы". За год консультаций тысячи участников из 27 стран-членов ЕС смогли обменяться идеями и разработать рекомендации для законодателей и институтов. Цель конференции – привлечь простых граждан к будущим реформам.
Каспер Парол, делегат из Польши: "Я входил в рабочую группу, посвятившую себя вопросами социальной справедливости, трудоустройства и построения более сильной экономики. И я боролся за то, чтобы учитывалось мнение молодёжи, студентам так важно получить первую работу, чтобы оплачивать жильё".
В Еврокомиссии называют конференцию новой главой европейской демократии, которую пишут совместно и на основе равноправия делегаты от гражданского общества и представители органов власти ЕС.
Ифа О'Лири, делегат из Ирландии: "Мы внесли важные предложения об образовании, о взаимном признании дипломов , а также о том, как бороться с социальным неравенством с помощью образования. Я думаю, что грядут изменения, мы перейдём от представительной демократии к большему участию граждан в принятии решений".
Бывший премьер-министр Бельгии и лидер либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт входит в исполнительный совет конференции. По его мнению, реформы назрели.
Многие предложения делегатов требуют изменения европейских договоров, против чего выступают ряд стран. В Еврокомиссии пообещали, что с большой серьёзностью отнесутся к результатам работы конференции.
Из Страсбурга передаёт корреспондент Euronews Шандор Жирош: "Окончательный доклад с предложениями граждан будет передан лидерам ЕС ко дню Европы, который отмечается 9 мая. Ещё не скоро будет известно, удастся ли претвориться в жизнь рекомендации делегатов или нет".
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