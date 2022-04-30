Больше демократии участия: предложения граждан ЕС на "Конференции о будущем Европы"

В Европейском парламенте в Страсбурге завершилась "Конференция о будущем Европы". За год консультаций тысячи участников из 27 стран-членов ЕС смогли обменяться идеями и разработать рекомендации для законодателей и институтов. Цель конференции – привлечь простых граждан к будущим реформам.

Каспер Парол, делегат из Польши: "Я входил в рабочую группу, посвятившую себя вопросами социальной справедливости, трудоустройства и построения более сильной экономики. И я боролся за то, чтобы учитывалось мнение молодёжи, студентам так важно получить первую работу, чтобы оплачивать жильё".

В Еврокомиссии называют конференцию новой главой европейской демократии, которую пишут совместно и на основе равноправия делегаты от гражданского общества и представители органов власти ЕС.

Ифа О'Лири, делегат из Ирландии: "Мы внесли важные предложения об образовании, о взаимном признании дипломов , а также о том, как бороться с социальным неравенством с помощью образования. Я думаю, что грядут изменения, мы перейдём от представительной демократии к большему участию граждан в принятии решений".

Бывший премьер-министр Бельгии и лидер либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт входит в исполнительный совет конференции. По его мнению, реформы назрели.

Одно из основных предложений – отменить право вето в Евросоюзе, покончить с единогласным принятием решений, из-за этого правила мы слишком мало делаем, и порой бывает уже поздно. Ги Верхофстадт Член Европейского Парламента

Многие предложения делегатов требуют изменения европейских договоров, против чего выступают ряд стран. В Еврокомиссии пообещали, что с большой серьёзностью отнесутся к результатам работы конференции.

Я уверена, что европейские институты сдержат своё слово, граждане призовут нас к ответственности, если мы не сдвинемся с места. Так что я уверена, что мы сделаем все возможное, чтобы опираться на идеи граждан, учитывая их чаяния и опасения. Дубравка Шуица Заместитель председателя Европейской комиссии

Из Страсбурга передаёт корреспондент Euronews Шандор Жирош: "Окончательный доклад с предложениями граждан будет передан лидерам ЕС ко дню Европы, который отмечается 9 мая. Ещё не скоро будет известно, удастся ли претвориться в жизнь рекомендации делегатов или нет".

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