На Конференцию о будущем Европы приглашены граждане

"Дать европейцам возможность определить дальнейшее развитие Союза своих стран". Такова одна из главный задач Конференции о будущем Европы, которая началась в мае прошлого года и завершится весной нынешнего. В пятницу в Страсбурге для обсуждения этой задачи собрались две группы таких граждан и жителей. Они были отобраны случайно, но так, чтобы обеспечить представительство всех возрастов и социально-экономических групп, а также всех национальностей ЕС.

Свою оценку конференции дали итальянка Валентина Бальцали:

«Определенно, это очень хорошая инициатива в двух отношениях: она делает Европу ближе к гражданам, и граждане чувствуют себя гораздо более вовлеченными в то, что является политическим процессом, демократическим процессом. Лично я, благодаря этому мероприятию, смогла понять трудности политики и необходимость демократического подхода».

Обсуждается также участие участие Евросоюза в решение таких глобальных проблем, как изменение климата и охрана здоровья. Леверн Нийман из Нидерландов поговорила об этом напрямую со своими евродепутатами:

«Я присутствовала на дискуссиях в национальных делегациях Европарламента и осталась очень довольна тем, что было сказано. У наших избранников оказались очень обоснованные и разнообразные мнения. Они отстаивают интересы не только нас, голландцев. А мы сообщили им о том, что думают люди на местах, привели примеры из нашей жизни. Надеюсь, что в конце концов все такие рекомендации будут учтены».

Новые наказы избирателей будут представлены на пленарной сессии, которое продолжится в выходные дни. Участники Конференции о будущем Европы будут сидеть рядом с еврокомиссарами и депутатами. Социальная дистанция будет соблюдаться только из-за коронавируса.