Французы избирают самого властного в ЕС президента

В воскресенье французы проголосут за своего президента, одну из самых властных фигур в Европе. Они выбирают между действующим, центристом Эммануэлем Макроном и ультраправым кандидатом Марин Ле Пен. Тому, кто получит ключ от Елисейского дворца, будут предоставлены широкие полномочия, которыми обладают немногие демократические лидеры где-либо в мире.

Это объясняется тем, что французский электорат напрямую избирает главу государства, а затем, как правило, обеспечивает дает ему парламентское на выборах, проводимых месяцем позже.

Президент руководит вооруженными силами и назначает чиновников на различные высшие должности.

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