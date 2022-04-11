Французы разочарованы итогами первого тура президентских выборов

Уже менее чем через две недели французам предстоит определиться с выбором будущего президента республики.

Как и предсказывали аналитики, дуэль во втором туре состоится между действующим главой государства Эммануэлем Макроном и лидером ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен. Ситуация повторяет 2017-й год. Что чувствуют избиратели после прошедшего в воскресенье голосования?

Эстель: "Сегодня, как и многие люди, я разочарована предстоящим вторым туром, потому что я надеялась на перемены, я голосовала за перемены, а в итоге во втором туре у нас одни и те же главные герои. Так что я расстроена".

Аким: "Есть ли у нас выбор? Нам приходится, как говорится, выбирать между чумой и холерой, так что посмотрим. Очень жаль, что осталось только это".

Габриель: "Для меня это первое голосование. Я разочарован. Я бы предпочел других кандидатов. Очень обидно, что снова все то же самое".

Паскаль: "Происходящее меня удручает. У нас снова кандидат, который был президентом, и мы видели результаты его правления и в системе здравоохранения, и в образовании. Этот кандидат сталкивается с представительницей ультраправой партии, которая могла бы получить еще больше голосов, если бы не Эрик Земмур. Все это грустно".

Стефан: "Судя по всему, мы собираемся начать все заново, и у нас впереди годы протестов. Предположу, что это будут трудные для нас годы, но буду надеяться, что нет. Может быть, этот президент несколько смягчится и будет немного лучше понимать народ".

Последние опросы общественного мнения предрекают победу во втором туре Макрону с минимальным отрывом от Марин Ле Пен.

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