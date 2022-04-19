"Пегас" наскочил на каталонских сепаратистов

Программное обеспечение "Пегас" (Pegasus), предназначавшееся вначале для наблюдения за преступниками и террористами, оказалось нацеленным на лидеров Каталонии. В период с 2017 по 2020 год слежке подверглись не менее 65 видных сторонников её независимости от Испании. Среди них - супруга и приближённые бывшего президента автономного сообщества Карлеса Пучдемон. Он том, что сам он, ныне депутат Европарламента, стал объектом прослушки или перехвата текстов, информации нет.

«За нами, евродепутатами, и даже за одним из наших помощников, шпионили с помощью "Пегаса, когда мы работали, - сказал Печдемон. - Это подвергает риску систему связи всего парламента».

Проводившая расследование канадская общественная платформа Citizen Lab считает, что слежку за деятелями Барселоны устроили власти Мадрида, и на это были потрачены сотни миллионов евро. Пучдемон продолжает:

«Испанское государство организовало преступный заговор с использованием денег из недемократически контролируемых и тёмных источников, чтобы напасть на легитимное политическое движение большинства в учреждениях и на улицах».

Министр и пресс-секретарь испанского кабинета отвергает такие обвинения:

«Правительству абсолютно нечего скрывать, - сказала Изабель Родригес. - Поэтому правительство будет в полной мере сотрудничать с правосудием в расследовании этих событий, если суды потребуют от нас этого».

Тем временем во вторник приступил к работе комитет Европарламента, изучающий слежку "Пегаса" за политиками, журналистами и гражданскими активистами в нескольких странах-членах Союза. В использовании программы в своих целях подозревают власти Венгрии, Польши, а также Греции. Созданный израильской компанией NSO, Pegasus проникает в устройства для чтения текстов и мобильные телефоны, собирает оттуда информацию и даже включает камеру и микрофон.