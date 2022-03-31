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Новости Европы

Зеленский осудил торговлю российскими алмазами через Бельгию

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 Alberto De Filippis
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Владимир Зеленский обращается к бельгийскому парламенту
Владимир Зеленский обращается к бельгийскому парламенту   -   Авторское право  أ ف ب

В федеральном парламенте Бельгии звучал национальный гимн Украины. Её президент обратился по видеосвязи к депутатам. Владимир Зеленский поблагодарил Бельгию, за то, что она оказала его стране оборонную помощь и тепло приняла 30 тысяч украинцев. Он осудил торговлю через Антверпен российскими необработанными алмазами и призвал собравшихся способствовать вступлению Украины в Евросоюз:

«Вы можете сделать больше, чтобы помочь нам выгнать оккупантов с Украины, восстановить драгоценный мир, который стоит больше любых ценностей, любых алмазов".

Зеленский сказал о алмазном бизнесе с Россией: "Украинские защитники достойны того, чтобы европейские компании наконец-то перестали зарабатывать с теми, кто пытается нас уничтожить".

Выступление украинского президента одобрили парламент, а также правительство Бельгии в лице министра иностранных дел Софи Вильмес:

«В пакете санкций против России уже есть кое-что об алмазах. Бельгия никогда не была против санкций, предложенных Еврокомиссией. У нас на этот счёт нет табу».

"Зелёный" депутат Сэмюэл Коголати добавил: "Кремль и режим Путина не купят молчание и бездействие Бельгии ни алмазами, ни нефтью, ни газом".

Однако премьер-министр Александр Де Кру исключил непосредственное вовлечение Бельгии в конфликт с Россией. Политики не одобряют также участие в боевых действиях бельгийских добровольцев.

Министр обороны Людивин Дедондер сказала, что Украине и так оказывается широкая подержка:

«Мы были в числе первых стран, которые отправили ей военные, медицинские и гуманитарные грузы. Неделю назад мы решили отправить дополнительные материалы».

Зеленский тронул бельгийских парламентариев тем, что сравнил уничтожение Мариуполя с кровавой битвой при Ипре. Параллели между мученичеством людей во время Первой мировой войны и в наши дни вызвало аплодисменты, продолжавшиеся несколько минут после выступления президента.

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