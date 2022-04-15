Президент Зеленский просит наложить санкции на импорт нефти и газа из России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет уничтожить в Донбассе все, что сопротивлялось с 2014 года, "все, что выдержало восемь лет этой войны".

В видеообращении, Зеленский обвинил Россию в повторении на Украине зверств Второй мировой войны и спросил, почему "некоторые до сих пор обсуждают жестокость санкций".

Президент Украины Владимир Зеленский:

— Я видел политиков, которые ведут себя так, как будто у них нет власти. И я видел не политиков, которые за эти 50 дней сделали больше, чем некоторые государственные деятели, которые претендовали на лидерство".

Сержио Феррейра де Алмейда:

— Зеленский заявил, что в последние 50 дней враг пытался уничтожить его страну и народ - враг - это Россия. Украинский президент также сказал, что мир должен прекратить кормить этого врага. А как он кормит этого врага? Покупает топливо, газ и нефть у России, и эти деньги идут непосредственно на оплату счетов российской армии. Зеленский призвал закупить еще больше оружия, чтобы как можно скорее закончить войну.

И еще важная информация: в последние часы украинский парламент одобрил закон о запрете букв Z и V - букв, используемых российскими войсками на территориях для обозначения каждого из домов, занятых, обысканных или разрушенных российскими войсками.