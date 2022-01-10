В Брюсселе прошла демонстрация за единство Боснии и Герцеговины

В понедельник к учреждениям Евросоюза пришли представители боснийского землячества в Бельгии, чтобы привлечь внимание ЕС к политическому кризису, который охватил Боснию и Герцеговину. Они осудили наметившийся развал общей армии, судебной и налоговой систем.

Участники акции в Брюсселе предупреждали об угрозе территориальной целостности своей страны, которая образовалась после войны в бывшей Югославии.

«Мы не хотим повторения того, что происходило в 90-е годы, - сказала Эдина. - Я думаю, что самая большая опасность в Боснии сейчас - это её раздел между мусульманами, католиками и православными. Сепаратизм - это главная опасность. На этой демонстрации мы выражаем желание жить вместе в мирной стране ».

«Нельзя разобщать народы Боснии, - сказала Мирена. - Босния должна оставаться единой».

«Евросоюз должен помочь боснийскому народу, а не бросить нас, как в 1992 году», - сказала госпожа Очевич.

Напряжение у них на родине достигло нового пика в воскресенье, когда боснийские сербы провели запрещенный военный парад. Он был приурочен к 30-й годовщине провозглашения Республики Сербской. 9 января сербский политический лидер Милорад Додик с вызовом объявил о планах своего выхода из общего правительства Боснии. Парламент сербов уполномочил региональное правительство в течение шести месяцев разработать новые законы, в том числе, о формирования своих вооруженных сил.

Как попытку обострить ситуацию на Балканах расценил это представитель Еврокомиссии Петер Стано:

«Мы решительно осуждаем любые действия и заявления, противоречащие единству, суверенитету и территориальной целостности Боснии и Герцеговины».

США уже занесли Додика в "чёрный" список, запретив ему въезд. Но ЕС до сих пор не может ввести санкции против сербских националистов Боснии, поскольку против этого выступили такие страны, как Венгрия.