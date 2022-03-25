Единство ЕС, G7 и НАТО против России

Страны "Большой семёрки" и Евросоюз согласовали новый пакет санкций против России из-за продолжающейся войны на Украине. США и Великобритания также расширили чёрные списки, куда вошли десятки новых имён, в том числе руководителей крупных оборонных и финансовых организаций и депутатов Госдумы.

На саммите G7 в Брюсселе "Большая семёрка" и Евросоюз договорились наладить обмен информацией о случаях нарушения санкций против России. Тем, кто будет пытаться обойти ограничения, грозят ответные меры. В Москве санкции назвали "экономической войной".

Председательствующий сейчас в "Большой семёрке" канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул единство ведущих мировых экономик в поддержке Украины:

"Как G7, мы также призываем другие страны внести свой вклад в дело поддержки и оказания гуманитарной помощи. Здесь Европа берёт на себя многое. Но нам нужны настоящие глобальные усилия. __Как ведущие промышленно развитые страны мы считаем своим долгом принять беженцев из Украины и защитить их. Все страны G7 считают это своим долгом и готовы его выполнять. Мы также просим другие страны принять беженцев".

Ранее в Брюсселе прошёл и экстренный саммит НАТО. По его итогам президент США Джо Байден дал пресс-конференцию, в ходе которой в числе прочего назвал реальной угрозой нехватку продовольствия, которой придётся заплатить за санкции.

"Что касается нехватки продовольствия, да, мы об этом говорили. Мы говорили о нехватке продовольствия, и это будет реальностью. Цена этих санкций ложится не только на Россию, но и на многие__другие страны, в том числе на европейские страны и нашу страну в том числе", - сказал Байден.

Лидеры стран НАТО в очередной раз призвали Россиюпрекратитьвойну и вывести свои войска с территории Украины, а Беларусь прекратитьсоучастие. Они заявили, что Украина имеет фундаментальное право на самооборону, подтвердив свою решимость и далее оказыватьполитическую и военную поддержку Киеву, в том числе в таких областях как кибербезопасность и угроза химического, биологического, радиологического и ядерного характера