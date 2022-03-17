"Эра европейской наивности закончилась": Европе нужен "киберщит"Комментарии
О создании "общеевропейского киберщита" говорят в Афинах: там торжественно открыли новую штаб-квартиру Агентства по кибербезопасности ЕС. На фоне происходящего на Украине сотрудники агенства считают, что их труд сегодня нужен как никогда ранее.
Маргаритис Схинас, вице-председатель Еврокомиссии:
"Война идёт не только на улицах Мариуполя и Киева, она ещё раньше началась в интернете. Волна кибератак — часть этой абсурдной военной операции. Эра европейской наивности закончилась. Теперь мы возводим адекватную защиту против кибератак".
Причём, по словам руководителей, действовать необходимо очень быстро: сегодня в Брюсселе не исключают, что следующей целью массовых кибератак станет сама Европа.
Кириакос Пьерракакис, министр цифрового управления Греции:
"Мы можем многое изучить на основании того, что происходит на Украине. Во-первых, сама специфика атак. Логические механизмы каждой атаки, механизмы, которые, возможно, могут быть использованы и в других местах".
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен упомянула "гибридные атаки и кибератаки" 15 февраля, представляя Брюсселю новые европейские принципы обороны. На Украине заявляют, что такие нападения никогда не прекращались, но во время вторжения лишь усилились.
Атаки идут и в другую сторону: хакерская группа Anonimous в первые дни боевых действий заявила, что взломала сайты российских банков, министерств и средств массовой информации.