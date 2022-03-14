«Гелио»: получение питьевой воды с помощью Солнца и изобретательности

На средиземноморском побережье Франции, недалеко от города Тулона, эти установки превращают морскую или загрязненную воду в пресную и питьевую, используя при этом только солнечную энергию. В ходе солнечной дистилляции в атмосферу не выбрасывается углекислый газ.

Мы поместим загрязненную воду внутрь этой сферы, на этот поддон. Сфера будет нагреваться солнечными лучами и все нечистоты, находящиеся в воде, соберутся на поддоне внутри сферы, тогда как чистая вода стечет по стенам в эту нижнюю сферу, откуда мы сможем забрать питьевую воду.

Эксперимент проводится в рамках европейского проекта «Гелио». По мнению работающих здесь ученых, он может принести пользу человечеству, треть которого не имеет гарантированного доступа к питьевой воде.

«Нам всем нужна вода для поддержания жизни, — напоминает глава компании Marine TechТьерри Карлен. — Человеку требуются два литра воды в день. Эта сфера предназначена для получения воды на пять человек — десяти литров в день».

В проект «Гелио» было инвестировано 800 тысяч евро, одна половина которых была получена из фонда регионального развития ЕС, а другая была вложена французской компанией Marine Tech.

Существует несколько промышленных способов получения пресной воды с помощью солнца. Этот способ отличается использованием материалов, которые можно утилизировать. Кроме того, его отличает полная автономия. Эти особенности привлекли внимание Энрике Энсинаса, который изучает перспективы применения этой технологии в Испании и Латинской Америке:

«Здесь очень футуристичный дизайн. Он настраивается под нужды конкретной фермы, в зависимости от того, сколько воды она потребляет каждый день. Весит установка от 80 до 100 кг. Два человека могут ее собрать за два часа и также быстро разобрать».

«Гелио» — уже больше не прототип. Он уже применяется в Омане, на Таити и скоро появится на Мадагаскаре. Предприниматель Жиль Нолиб приобрел 20 модулей. Пять из них его компанияCESIGMA SIGNALS & SYSTEMS установит в школе на юге страны, где доступ к пресной воде получат около 100 человек:

«В рамках этого проекта мы передадим 5 из 20 модулей по очень простой причине: на юге Мадагаскара стоит острая проблема нехватки пресной воды, которая необходима для питься, готовки еды и гигиены. Я рассчитываю на то, что нам удастся улучшить жизнь местного населения, которое сейчас переживает тяжелый голод».

Доступ к питьевой воде — это право, гарантированное Организацией Объединенных Наций.