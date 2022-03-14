Польские судьи жалуются на давление со стороны правительства

Польша оказалась в центре внимания Евросоюза и завоевала много симпатий тем, какое гостеприимство она оказывает беженцам с Украины. При этом в тень ушёл многолетний конфликт между Варшавой и Брюсселем по поводу соблюдения ею принципов правового государства. О своих требованиях напомнили сторонники независимости польской судебной системы. Они показывают в Брюсселе документальный фильм под названием "Судьи под давлением".

"У меня очень плохие чувства. Я проработал верой и правдой 25 лет, а теперь не могу заниматься любимым делом", - сказал один из этих судей - Игорь Тулея.

Фильм показывает, как с 2017 года, когда польский сейм принял ряд законопроектов о реформировании системы правосудия, она попала под контроль правящей партии. Несогласные судьи, такие как Игорь Тулея и Вальдемар Зурек, потеряли работу и средства к существованию. Считаясь врагами государства, теперь они путешествуют по стране, общаясь с людьми:

"Польша стоит на пороге авторитарного режима, потому у нас фактически нет судов и больше нет разделения властей, - сказал Зурек. - Это угроза не только для поляков, но и для всей европейской демократии".

В октябре прошлого года Польша была оштрафована на 1 миллион евро в день за то, что, вопреки постановлению Европейского суда, она не упразднила Дисциплинарную палату как "инструмент политического давления" на судей.

Член Совет Польской ассоциации судей Дорота Заблудовска считает это наказание запоздалым и слабым:

"Мы разочарованы тем, что потеряно много месяцев. Принятие подобных решений Европой занимает слишком много времени. Мы стараемся выжить - польские юристы, польские судьи, польские граждане - пока Еврокомиссия всё ещё анализирует документы.

Ускорить процесс пытается бельгийский политик Паскаль Смет. Юрист по профессии, он и привёз польских судей в свою столицу:

"Польша — это Европейский Союз, Польша — это мы. Мы видим, что эти поляки борются за верховенство закона, за демократию, борются за европейские ценности. По-моему, столица Европы, Брюссель должен защитить их и дать им голос.

Такую позицию занимает и Европарламент. На прошлой неделе депутаты поддержали резолюцию о лишении финансирования нарушителей верховенства закона, таких как польское правительство. Но из-за войны на Украине и того, что 27 стран Евросоюз больше чем когда-либо нуждаются в единстве, вполне вероятно, что его руководство постарается не замечать продолжающегося давления на судей.