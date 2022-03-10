Из-за войны на Украине дорожает хлеб в Бельгии

Бельгийский пекарь Арно Чализ — победитель Чемпионата Европы по кондитерским изделиям 2016 г. Он разминает тесто из муки, которую он называет белым золотом. С началом российского вторжения на Украину стоимость этого продукта на мировых рынках взлетела до небес. Двум булочным-кондитерским, которыми владеет Арно, приходится соответственно поднимать цены:

«За последние три месяца прошлого года ингредиенты подорожали на 30%, а теперь, когда вспыхнула война, мы не знаем, как далеко всё это для нас зайдёт. Мы заказываем муку, но не знаем, сколько на неё придётся платить, когда она поступит. Поэтому трудно определить себестоимость и продажную цену, например, хлеба. Не зная всех этих цифр, приходится устанавливать их приблизительно. Но так мы скоро потеряем клиентов, ведь цены повышаются автоматически, следуя за рынком».

Еще одно последствие событий в далёкой стране: Чализу пришлось расстаться с частью своего персонала. Теперь у него на кухне трудится всего один кондитер, который управляет производством. Хозяин сам весь день проводит у печей и духовок, чтобы поддерживать свой бизнес на плаву.

Крупнейший в мире экспортёр пшеницы — это Москва, а Киев занимает четвертое место по её экспорту. Украинский чернозём относится к числу самых плодородных почв планеты.

Сопредседатель Бельгийской хлебобулочной конфедерации Альбер Денонсен с тревогой наблюдает за конфликтом между Украиной и Россией, пытаясь предположить, будут ли там вспаханы, засеяны и убраны поля:

"Мы в основном зависим от Украины, которую называют житницей Европы. В связи с тем, что сегодня на Украине происходит, из неё прекратились поставки нам зерна. Так что, завтра цена на муку, наверное, увеличится вчетверо. Это будет не удивительно, учитывая нынешние обстоятельства».

3,5 тыс бельгийских пекарен беспокоятся не только о пшенице. В последние месяцы для этой отрасли также резко увеличилась плата за электричество и газ, которые она потребляет в больших количествах. Арно Чализ со страхом ждёт следующего счёта:

«К концу прошлого года мы платили 3 тыс евро за электроэнергию в месяц, а сейчас заплатим 9 тыс. Но похоже, худшее ещё впереди. Сколько мы будем платить в следующем году, я понятия не имею».

Несмотря на рост цен на сырьё и энергию, перебоев с предложением населению багетов, пирожных и круассанов ожидать пока не следует. Общая аграрная политика Евросоюза обеспечивает продовольственную безопасность Бельгии и других стран ЕС.