Европе не хватает хлеба

Грозит ли Европе дефицит хлеба? По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в текущем году мировой урожай зерна не удовлетворит спрос. Ожидается что будет собрано около 2,66 млрд тонн, что примерно на 30 млн тонн меньше необходимого.

Угрозы голода пока нет, так как будут использованы запасы, составившие в прошлом году около 873 млн тонн. Но это означает, что мировые запасы сократятся на 44 млн тонн .

Снижение урожая связывают в первую очередь с засушливым прошлогодним летом, из-за чего цены на хлеб в Европе уже выросли в среднем на 6,3%. Так, в Германии рост цен на хлеб и другую зерновую продукцию в прошлом году был выше, чем на другие продукты питания.