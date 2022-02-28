Полимерные батареи многоразового использования

Переход на возобновляемые источники энергии — ключ к снижению выбросов углекислого газа в атмосферу. Но использовать такие источники энергии как ветер и солнце невозможно без аккумуляторных батарей большой ёмкости.

Их разработкой занимаются сотрудники научно-исследовательского института при Йенском университете в Германии. Использование батарей на основе органических полимеров позволит решить проблему перебоев в производстве электроэнергии из-за меняющихся погодных условий.

«Нам нужно накапливать энергию так, чтобы иметь к ней доступ даже в безветренную погоду, — объясняет Ульрих Шуберт, директор Центра энергетической и экологической химии при Йенском университете. — Батареи этого типа, проточные окислительно-восстановительные, отлично подходят для хранения большого количества энергии. Новые полимерные аккумуляторы могут хранить столько же энергии, сколько и литиевые, при той же массе. Но из-за того, что пластик легче металла, их объем должен быть больше».

Достоинство таких батарей — меньшие вред для окружающей среды по сравнению с батареями, использующими такие токсичные металлы как свинец и литий. Если в обычных проточных батареях соли ванадия растворяют в кислоте, то в батареях нового типа полимеры растворяют в солевом растворе.

«В наших проточных батареях активное вещество растворяется до отдельных молекул полимеров, — объясняет Мартин Хагер, руководитель группы исследователей "Полимеры и энергия". — Это можно сравнить с тем, как растворяется соль, когда вы варите макароны, или сахар в чашке чая. Когда достаточно ветрено и поступает ток, электроны переносятся из одного химического компонента в другой. Таким образом мы накапливаем и храним энергию».

Стоимость разработки этой батареи — миллион евро, из которых 800 тыс. проступили их фонда регионального развития ЕС.

Центр энергетической и экологической химии при Йенском университете также разработал тонкие батареи (не толще миллиметра), от которых могут питаться небольшие приборы интернета вещей или медицинские сенсоры. Их изготавливают из двух спрессованных листов, между поверхностями которых проходит ток.

«Особенность этой батареи в том, что она гибкая и может изготавливаться при помощи печатных технологий, — говорит старший научный сотрудник Александра Лекс-Балдуччи. — Кроме того, здесь вообще нет металлов. В отличие от других гибких батареек, эту можно перезаряжать несколько раз».

Эти приспособления для хранения энергии скоро станут доступны на рынке. Их изготавливают из материалов, которые легко достать в Европе. Они обеспечат европейским странам стабильный доступ к зеленой электроэнергии.