Во вторник Европейская комиссия представила предложения о создании третьей крупной группировки искусственных спутников в дополнение к уже действующим. В настоящее время у Брюсселя есть глобальная навигационная система Галилей (Galileo), и Коперник (Copernicus), используемая для наблюдения Земли.

Эта новая группировка обезопасит системы связи ЕС, которые сильно зависят от неевропейских космических аппаратов, вращающихся вокруг планеты.

По сути, новый проект направлен на обеспечение безопасности и надежности соединения между собой европейских систем, начиная от управления воздушным и автомобильным движением и заканчивая поисково-спасательными операциями на море и наблюдением за военными и пограничными районами.

Почему это важно?

В постоянно развивающемся цифровом мире защита сетей связи ЕС имеет жизненно важное значение для того, чтобы информация не попадала в чужие руки.

Немецкий депутат Европарламента Никлас Ньенас пояснил в интервью Euronews: "Это даст возможность, например, Макрону и Шольцу общаться, не опасаясь, что Путин подслушивает».

Проект важен для собственной киберустойчивости Евросоюза, помогая предотвратить хакерские атаки на упомянутые выше системы и взломы серверов.

Он также направлен на расширение возможностей коммуникации в стратегически важных регионах мира, таких как Африка и Арктика, где много «чёрных точек», в которых сигнал недоступен.

Брюссель хочет заодно решить растущую проблему космического мусора, оставшегося от других спутников и кораблей. Он называет это "управлять околоземным трафиком".

Но союзные договоры не дают Еврокомиссии полномочий свободно действовать в этой области, поэтому в данный момент она оценивает потребности, взаимодействуя с государствами-членами и другими заинтересованными сторонами и решая, что можно делать коллективно.

Как это повлияет на вашу жизнь?

Европейский гражданин может подумать, почему всё это не имеет большого значение для него. Однако спутники гораздо важнее в повседневной жизни, чем считают многие.

Брюссельский план идёт гораздо дальше налаживания связи между правительственными и операционными системами ЕС.

Пока это всего лишь идея, но Комиссия хочет распространить высокоскоростной широкополосный интернет и обеспечить бесперебойную связь по всему континенту, устранив на нём любые мертвые зоны.

Тем самым каждый житель Европы будет иметь доступ ко Всемирной сети в любом месте и в любом государстве-члене.

Новая спутниковая группировка также обеспечивает резервные копии систем Galileo и Copernicus на случай, если они выйдут из строя. По словам Йозефа Ашбахера, генерального директора Европейского космического агентства (ЕКА), это будет иметь серьёзные последствия для Земли:

«Только представьте, что спутники отключатся на один день. Это будет катастрофа. Прогноз погоды будет очень плохим… Мы сможем жить, не зная, пойдёт дождь или будет светить солнце, но это имеет огромное значение для экономики», — сказал он Euronews. - Прогноз погоды из космоса приносит 61 миллиард евро экономической выгоды для европейского хозяйства".

«Если отключить навигационные спутники, большая часть транспорта потеряет ориентацию, — добавил Ашбахер. - Телекоммуникации, фондовые рынки — сегодня всё зависит от спутников. И такая наша зависимость от них будет усиливаться в будущем».

Как насчет стоимости? Откуда взять деньги?

Общая предполагаемая стоимость в настоящее время составляет 6 миллиардов евро, из которых 2,4 миллиарда евро поступают из бюджета ЕС, от государств-членов и взносов ЕКА.

Комиссия надеется получить оставшуюся сумму от инвестиций частного сектора.

Но, как и в случае с большинством проектов ЕС, первоначальные оценки обычно слишком оптимистичны. Так действительно ли проект будет стоить всех этих усилий и средств?

Член Европарламента Ньенас говорит «да» - если это не слишком сильно превышает запланированный бюджет:

«В настоящее время мы говорим о цене в 6 миллиардов евро. Эта сумма может увеличиться в зависимости от услуг, которые вы добавляете. Но 6 миллиардов евро гарантируют для 440 миллионов человек, живущих в Европе, что у всех их будет приличное подключение к интернету… Я думаю, что большинство людей готовы платить за это», - сказал "зелёный" депутат.

Когда мы можем ожидать результата?

Ньенас сказал Euronews, что если Брюссель поторопится, новая спутниковая система может быть введена в эксплуатацию к 2025 году.

Текущий график, указанный Комиссией, говорит о предоставления к тому времени первоначальных услуг, но полный сервис будет налажен не раньше середины 2027 года.

Предложение должно пройти через Европейский парламент, а затем получить одобрение государств-членами, что может занять некоторое время.