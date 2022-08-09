Россия запустила в космос иранский спутник "Хайям"

Россия запустила иранский спутник "Хайям" с космодрома Байконур. Утром во вторник он был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Иранская сторона уже получила с него первые данные.

В Тегеране утверждают, что спутник будет использоваться исключительно в гражданских целях — для мониторинга окружающей среды. В то же время на Западе опасаются, что Москва попытается использовать "Хайям", чтобы шпионить за Украиной, а Тегеран — за Израилем и другими странами на Ближнем Востоке.