By Euronews and AP

В Швейцарии завели уголовное дело в связи со смертью 64-летней американки, предположительно, в капсуле Sarco - устройстве для эвтаназии.

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Полиция Швейцарии ведёт расследование в связи со смертью в "капсуле для эвтаназии". Несколько человек задержаны. Возбуждено уголовное дело "о подстрекательстве к самоубийству" и "содействии в совершении самоубийства".

Речь может идти о первом известном применении так называемой капсулы смерти Sarco. За разработкой стоит некоммерческая организация Exit International, выступающая за легализацию добровольной эвтаназии и ассистированного суицида.

Внутри устройства есть кнопка, при нажатии которой в герметичную камеру впрыскивает азот. Находящийся внутри человек засыпает и в течение нескольких минут умирает от удушья.

Как сообщают в Exit International, капсула была использована в коммуне Мерисхаузен 64-летней американкой, страдавшей "тяжёлым иммунным заболеванием". В официальном заявлении организации говорится, что единственным присутствующим при процессе был сопредседатель швейцарского филиала НКО Флориан Виллет. Он описал кончину женщины как "мирную, быструю и достойную".

В тот же день министр здравоохранения Элизабет Бом-Шнайдер заявила в парламенте, что применение капсулы для эвтаназии не является законным.

"Во-первых, это не соответствует требованиям закона о безопасности продукции. Во-вторых, использование азота противоречит закону о применении химических веществ", - уточнила она.

В июле швейцарская газета Blick писала о том, что местная прокуратура предупреждала Exit International об уголовном преследовании в случае применения технологии на территории страны, указав срок, который грозит нарушителям, - до пяти лет тюрьмы.

Швейцарское законодательство допускает ассистированное самоубийство при условии, что человек сводит счёты с жизнью без “посторонней помощи”, а те, кто помогает ему умереть, делают это не из “каких-либо корыстных побуждений”.