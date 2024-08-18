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Каждый четвертый пациент с черепно-мозговой травмой, находящийся в бессознательном состоянии, сохраняет скрытое сознание - исследование

Каждый четвертый пациент с черепно-мозговой травмой, находящийся в бессознательном состоянии, сохраняет скрытое сознание - исследование
Каждый четвертый пациент с черепно-мозговой травмой, находящийся в бессознательном состоянии, сохраняет скрытое сознание - исследование Авторское право canva
Авторское право canva
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Новое исследование показало, что 25 процентов пациентов, находившихся в бессознательном состоянии, когнитивно реагировали на инструкции при сканировании мозга.

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Недавнее исследование показало, что примерно каждый четвертый человек, страдающий расстройствами сознания, например, находящийся в коме или в состоянии минимального сознания, может сохранять когнитивные функции.

Даже если они не могут двигаться или говорить, эти люди, как показало сканирование мозга, иногда способны выполнять когнитивные задачи по инструкции.

В исследовании изучались данные участников с 2006 по 2023 год, собранные в различных медицинских учреждениях шести стран, в том числе в Европе.

Эксперты изучили распространенность когнитивно-моторной диссоциации на основе данных 353 пациентов, перенесших тяжелые повреждения мозга в результате таких воздействий, как тяжелая травма, инсульт или недостаток кислорода после сердечного приступа.

"Когнитивно-моторная диссоциация" описывает состояние, когда люди, не способные физически реагировать на команды, все же проявляют активность мозга в областях, обычно отвечающих за движение.

"Некоторые пациенты с тяжелой черепно-мозговой травмой, кажется, не воспринимают внешний мир. Однако, когда их обследуют с помощью современных методов, таких как фМРТ и ЭЭГ, мы можем обнаружить активность мозга, свидетельствующую об обратном", - говорит доктор Елена Бодиен, ведущий автор исследования из Гарвардской медицинской школы и исследовательского института Массачусетской больницы общего профиля в США.

Результаты исследования были опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

Пациенты были разделены на две группы: в одну вошел 241 человек, которые не смогли отреагировать на прикроватные тесты, в другую - 112 человек, которые ответили на них.

Исследование показало, что около 25 процентов пациентов из группы, не реагировавшей на тесты, могли выполнять умственные задания и демонстрировали мозговую активность, схожую со здоровыми людьми, когда им давали те же инструкции.

У другой группы дела обстояли немного лучше: 38 процентов из них демонстрировали постоянную активность мозга во время сканирования.

Тем не менее, несмотря на то, что у них была заметна реакция на команды в больничной постели, более 60 процентов из них не демонстрировали реакции на команды при сканировании.

Состояние сознания, или психическая активность, оценивалась с помощью одного или двух видов сканирования мозга.

Первый - функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) - использовался для измерения мозговой активности путем изучения кровотока и уровня кислорода в мозге.

Другой вид сканирования - электроэнцефалография (ЭЭГ) - предполагает использование покрытого электродами колпачка на коже головы человека для непосредственного измерения активности мозговых волн.

Согласно исследованию, "большинство участников проходили либо фМРТ, либо ЭЭГ, а некоторые (35 процентов) - и то, и другое".

Ученые смогли обнаружить у некоторых пациентов мозговую активность, следующую инструкциям в течение нескольких минут, даже при отсутствии какой-либо физической реакции.

"Мы обнаружили, что подобная резкая диссоциация между сохранением когнитивных способностей и отсутствием их поведенческого подтверждения - не редкость, - сказал в своем заявлении доктор Николас Шифф, старший автор исследования из Weill Cornell Medical College в США. - Я думаю, что теперь мы несем этическую ответственность за взаимодействие с этими пациентами и попытаемся помочь им наладить связь с миром".

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