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Маму - на укол! Кетамин поможет свернуть послеродовую депрессию

Послеродовая депрессия характерна для каждой десятой молодой мамы.
Послеродовая депрессия характерна для каждой десятой молодой мамы. Авторское право Canva
Авторское право Canva
By Euronews
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Исследования показали, что однократная инъекция кетамина в низкой дозе помогает роженицам избежать депрессии post partum.

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Депрессия женщин во время беременности и сразу после родов значится глобальной проблемой здравоохранения. Медики активно изучают новые подходы к лечению рожениц. Исследования команды из США и Китая показали эффективность психоделика для молодых мам. Так, по их данным, однократная инъекция S-кетамина в низкой дозе, сделанная сразу после рождения ребенка, значительно уменьшает количество депрессивных эпизодов у женщин с предшествующей дородовой депрессией.

В рамках двойного слепого исследования, которое длилось 2 года в китайских роддомах, врачи обследовали 361 мать в возрасте около 32 лет без психиатрических диагнозов. Женщин разделили на две группы: одна получала S-кетамин,  другая - инъекцию плацебо примерно через 40 минут после родов.

Потом участниц эксперимента опрашивали об их состоянии - сначала через 18-30 часов после родов, затем через неделю и, наконец, на 42 день. В итоге только 6,7% матерей, принимавших S-кетамин, пережили серьезный депрессивный эпизод, по сравнению с 25,4% женщин, получавшими плацебо. Правда, у некоторых мам после укола кетамина наблюдались побочные эффекты -  головокружение и двоение в глазах - но у всех они исчезли в течение суток.

"Однократная доза внутривенного S-кетамина исключительно безопасна, эффективна и экономически выгодна для женщин, которые подвержены риску продолжения дородовой депрессии после родов ", - сказал в интервью Euronews доктор Руперт Макшейн, доцент психиатрии Оксфордского университета. - Задача, стоящая перед нами в Великобритании - найти средства контроля депрессий, так,  чтобы масштабировать пользу и минимизировать риски".

Кетамин и его производные уже не первый год находятся в сфере внимания психиатров. Что касается послеродовой депрессии, то ее некоторые  медики называют "предсказуемой".

Действительно, по статистике каждая десятая молодая мама испытывает сильное чувство грусти, тревоги и усталости. Это состояние обычно начинается через два-три дня после родов и может длиться месяцами. Среди других симптомов отмечены бессонница, потеря аппетита, сильная раздражительность и трудности в общении с ребенком. редких случаях может развиться тяжелое расстройство, известное как послеродовой психоз. Существующие способы лечения включают психотерапию и (или) антидепрессанты, но на то, чтобы они заработали, нужны несколько недель.

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