Акулы считаются самыми опасными хищниками в море, и их выживание зависит от грозных зубов, которые обновляются на протяжении всей жизни. Но изменения химии океана могут поставить эти орудия под угрозу.

К такому выводу пришла группа немецких ученых, изучившая влияние более кислого океана на зубы акул. Ученые связывают деятельность человека, включая сжигание угля, нефти и газа, с продолжающимся закислением океана.

По мере того как океаны становятся все более кислыми, зубы акул могут структурно ослабнуть и чаще ломаться, установили ученые. Это может изменить статус акул как вершины океанской пищевой цепи, пишут они.

Океан не станет заселен беззубыми акулами в одночасье, говорит ведущий автор исследования, Максимилиан Баум, морской биолог из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне. Но возможность ослабления зубов представляет новую опасность для акул, которые уже сталкиваются с загрязнением, переловом, изменением климата и другими угрозами, добавляет Баум.

«Мы обнаружили, что на зубы акул действует коррозия», говорит Баум. «Их экологический успех в океане как регуляторов других популяций может оказаться под угрозой».

Изменения в укусе акул могут происходить постепенно

Исследователи, опубликовавшие свою работу в журнале Frontiers in Marine Science, провели ее на фоне того, что закисление океана все больше привлекает внимание специалистов по охране природы.

Закисление происходит, когда океаны поглощают больше углекислого газа из воздуха, поясняет Национальное управление океанических и атмосферных исследований. По оценке немецких ученых, к 2300 году океан станет почти в десять раз более кислым, чем сейчас.

Ученые собрали более 600 сброшенных зубов в аквариуме, где содержатся чернопёрые рифовые акулы, вид, обитающий в Тихом и Индийском океанах и обычно достигающий около 1,7 метра в длину. Затем они поместили зубы в воду с нынешним уровнем кислотности и с прогнозируемой кислотностью к 2300 году.

Зубы, находившиеся в более кислой воде, оказались значительно более поврежденными: появились трещины и отверстия, коррозия корней и деградация самой структуры зуба, пишут ученые.

Результаты «показывают, что закисление океана существенно скажется на морфологических свойствах зубов», пишут ученые.

Акулы остаются главными хищниками океана

«Зубы акул представляют собой высокоразвитое оружие, созданное для разрезания плоти, а не для сопротивления кислотности океана», говорит Баум. За свою жизнь акулы сменяют тысячи зубов, и именно они играют ключевую роль, позволяя акулам регулировать численность рыб и морских млекопитающих в океане.

Многие акулы находятся под угрозой вымирания: более трети видов акул сегодня признаны находящимися в зоне риска, по данным Международного союза охраны природы. К счастью, у акул есть ряд особенностей, которые могут помочь им противостоять негативным эффектам закисления океана, говорит Ник Уитни, старший научный сотрудник Центра океанической жизни Андерсона Кабота в Аквариуме Новой Англии.

Уитни, не участвовавший в исследовании, отмечает, что работа ученых над зубами акул выполнена добротно. Однако, поскольку зубы формируются внутри тканей ротовой полости акулы, какое-то время они будут защищены от изменений химии океана, добавляет он.

И история показывает, что акулы умеют выживать, говорит Уитни.

«Они существуют уже 400 миллионов лет и эволюционировали, приспосабливаясь к самым разным меняющимся условиям», говорит он.

Закисление океана вызывает опасения, но крупнейшей угрозой для акул остается перелов, говорит Гэвин Нейлор, директор Флоридской программы исследований акул в Музее естественной истории Флориды.

Закисление повлечет множество изменений в океане

Нейлор и другие предупреждают, что закисление океана действительно станет источником множества угроз для океана, и дело не только в акулах. По данным NOAA, оно особенно опасно для двустворчатых моллюсков, таких как устрицы и мидии, потому что им будет сложнее формировать раковины.

Это также может сделать чешую рыб слабее и более хрупкой. Трудно сказать, принесет ли это в итоге пользу акулам, которые ими питаются, отмечает Нейлор.

Пока нельзя списывать со счетов закисление океана как угрозу, с которой сталкиваются акулы, говорит Баум. В ближайшие годы некоторые виды акул могут оказаться на грани исчезновения, и одним из факторов этого процесса может стать закисление океана, добавляет он.

«Эволюционный успех акул зависит от их идеально развитых зубов», говорит Баум.