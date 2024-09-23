В этом выпуске Climate Now мы узнаем, как потепление меняет Альпы. Таяние ледников увеличивает количество осадка в реках, включая опасные вещества, такие как уран и никель. Из-за риска обвалов приходится закрывать высокогорные тропы. А небольшие растения превращают серые склоны Альп в зеленые.

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Прибыв на ледник Штубай в Австрии, мы повсюду слышим звуки таяния. Сегодня лед может стать на один-два сантиметра тоньше, так как сияет солнце и температура значительно выше нуля. Мы медленно идем от подъемника, и гляциолог Андреа Фишер предупреждает, чтобы мы остерегались ям и трещин в ледяной слякоти.

Гляциолог Андреа Фишер исследует качество воды euronews

Здесь, на высоте 2900 метров над уровнем моря, последствия изменения климата очевидны. Администрация курорта покрыла ключевой участок склона полимерной пленкой для защиты льда, на котором держатся подъемники, используемые туристами зимой. Кругом ручьи, стекающие вниз в долину, а вдалеке каждые пять минут раздается зловещий грохот падающих со склона камней. Они легко могут убить человека, поэтому посетителям запрещено приближаться.

Ледник Штубай исчезнет в течение 20 лет euronews

Через 20 лет этот ледник исчезнет, как и многие другие в этой части Альп. Здесь одни из самых высоких в Европе темпов потепления.

«Сегодня мы не видим ни снега, ни фирна. Новый лед также не образуется. В центре ледника — обнаженные скалы. Он сильно истончился и в ближайшие несколько лет полностью исчезнет», — рассказывает Андреа.

Она приезжает сюда уже несколько десятилетий. Андреа с улыбкой отмечает, что в далеком прошлом недалеко от места, где мы стоим, росли деревья, поскольку климат на Земле был теплее из-за длительных естественных циклов.

Однако происходящее сегодня — это реакция природы на деятельность человека. «Процессы, которые мы наблюдаем здесь, на 100% вызваны антропогенным изменением климата, что привело к этому масштабному отступлению ледников с 2000 года», — говорит она.

Одновременно с нашим визитом в австрийский Тироль Служба изменения климата Copernicus опубликовала данные, согласно которым Европа только что пережила самое теплое лето за всю историю наблюдений. Период с июня по август стал самым теплым в истории во всем мире. Температура на 0,7 градуса Цельсия превысила среднее значение за 1991–2020 гг.

Период с июня по август стал самым теплым за всю историю наблюдений euronews

Месячная аномалия температуры приземного слоя воздуха с 1979 года euronews

В Западной и Северной Европе летние месяцы были более влажными, чем обычно, а в Восточной Европе и Средиземноморье — более сухими.

Мы спускаемся с ледника, чтобы узнать больше о влиянии повышения температуры. Одно из самых масштабных последствий — увеличение содержания мелких осадков в горных ручьях. Тающие ледники и вечная мерзлота разрушают горные породы и уносят крошечные частицы вместе с водой.

Вода становится почти белой, поэтому такое явление называют «ледниковым молоком». Выглядит красиво, но это большая проблема для турбин гидроэлектростанций и других предприятий, расположенных ниже по течению и снабжаемых водой из него. Мелкая пыль также содержит потенциально вредные химические вещества, такие как уран и никель из недр альпийских пород. Это может вызвать загрязнение источников воды, поэтому власти следят за их концентрацией.

Таяние вечной мерзлоты на высоте более 2500 метров в последние десятилетия привело к росту числа обвалов. Такие события происходили здесь всегда, но теперь участились и стали более непредсказуемыми.

Туристы могут спокойно гулять по тропам в низинах, но, по словам руководителя горноспасательного отряда коммуны Гальтюр, на большой высоте ситуация осложняется изменением климата с дождями вместо снегопадов.

«Раньше было безопаснее, потому что было гораздо больше снега. Благодаря этому можно было использовать маршруты подъема или аварийного спуска по заснеженным оврагам без камнепадов», — говорит Кристиан Вальтер.

«Всего этого больше не существует. Теперь пути аварийного спуска недоступны. Здесь столько камнепадов и рыхлых пород, что больше нигде нет безопасного места, чтобы укрыться».

Маленькие растения заселяют большие высоты euronews

Такая угроза может сохраняться не дольше нескольких десятилетий. После исчезновения льда горы покроются стабилизирующими растениями даже на большой высоте.

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По словам Андреа Фишер, Альпы меняют цвет: «Сейчас они переходят от белого к темно-серому цвету, а скоро станут зелеными. Даже из космоса с помощью дистанционного зондирования уже можно видеть, как зеленеют Альпы. Все высотные зоны будут пышно зарастать».