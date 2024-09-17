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Цифровая дилемма: влияние технологий на управление водными ресурсами в Европе

Совместно с
Цифровая дилемма: влияние технологий на управление водными ресурсами в Европе
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Andrea Bolitho
Опубликовано
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Цифровые технологии революционизируют европейские системы управления водными ресурсами, но интенсивное потребление создает и проблемы.

Цифровые технологии все чаще помогают управлять системами водоснабжения в Европе. Они позволяют контролировать использование и качество воды в режиме реального времени, быстрее обнаруживать утечки и осуществлять интеллектуальное орошение. Кроме того, искусственный интеллект помогает прогнозировать количество осадков. Около 23% воды в сетях ЕС теряется до того, как она попадает к потребителям. Цифровые решения позволяют сократить утечки на треть и уменьшить переполнение канализационных систем.

Как цифровые технологии помогают управлять водными ресурсами

Потенциальные преимущества цифровых решений в этом секторе были установлены в ходе проектов, финансируемых ЕС в рамках кластера ICT4Water. Использование аналитики данных, облачных вычислений IoT, дополненного интеллекта, блокчейна и создание цифровых двойников в водной отрасли дает новые возможности для анализа, автоматизации, корректировки в режиме реального времени, прогнозирования и минимизации рисков для окружающей среды.

Кроме того, цифровые решения могут быть использованы для повышения осведомленности, привлечения граждан и потребителей, а также влияния на их поведение. Системы распределения воды также могут выиграть от цифровизации. Помимо прочего, она может предоставить гражданам больше информации о потреблении воды в домашних хозяйствах и повысить их осведомленность о рациональном использовании.

Однако цифровые технологии могут оказать и негативное влияние, в первую очередь за счет увеличения потребления пресной воды. Например, центры обработки данных ежедневно используют огромное количество охлаждающей воды, как и заводы по производству автомобильных аккумуляторов.

Цифровые технологии способствуют переменам в управлении водными ресурсами
Цифровые технологии способствуют переменам в управлении водными ресурсами Dmitri Ma/Shutterstock

Цифровой спрос в деталях

  • К 2023 году доступ в интернет будет иметь 5,3 миллиарда человек.
  • Сектор ИКТ будет значительно расти, и к 2030 году ожидается появление 29,3 миллиарда устройств в сети.
  • Центры обработки данных, поддерживающие этот рост, требуют значительного количества воды для охлаждения - от 68 000 до 1,7 млн литров в день.

Производство аккумуляторов:

  • Для производства автомобильного аккумулятора требуется около 26 000 литров воды.

Водород

  • Для производства водорода требуется 9 литров сверхчистой воды на килограмм.

Использование водопотребляющих технологий для более эффективного управления водными системами, безусловно, представляет собой дилемму для законодателей и руководителей отрасли. В настоящее время предпринимаются усилия по созданию инновационных, водосберегающих технологий и устойчивых практик, чтобы сбалансировать преимущества цифрового прогресса и экологическую ответственность.

Центры обработки данных потребляют огромное количество воды
Центры обработки данных потребляют огромное количество водыKas van Vliet

Компенсация высокого потребления воды в цифровой сфере

Вода и центры обработки данных

Внедрение эффективных технологий охлаждения, таких как жидкостное охлаждение, использование непитьевой или регенерированной воды, а также оптимизация инфраструктуры позволяют сократить потребление. Стратегии включают в себя системы циркулярного водоснабжения, повторное использование городских сточных вод, выбор места в районах с избытком воды, а также сбор дождевой воды и интеллектуальное хранение воды.

Вода и производство аккумуляторов

Добыча лития для производства аккумуляторов угрожает водным ресурсам и экосистемам.

Закон ЕС о критических сырьевых материалах направлен на минимизацию воздействия на окружающую среду и поиск устойчивых альтернатив.

Новое положение ЕС о батареях направлено на содействие устойчивому производству батарей и устранение экологических последствий, включая использование воды.

Цифровые технологии помогут нам лучше использовать воду, но они также являются серьезными потребителями этого ресурса.

Задача состоит в том, чтобы найти баланс.

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Устойчивое развитие Водные ресурсы Вода Новые технологии Глобальное потепление и изменение климата