By Luke Hanrahan

Глобальное потепление всё больше сказывается на экосистемах, имеющих решающее значение для перелётных птиц. Сильная жара, которая обрушилась на Европу, уже нанесла урон растительности на пустошах, используемых птицами для пополнения сил, и лишила их достаточных запасов пищи.

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Глобальное потепление всё больше сказывается на экосистемах, имеющих решающее значение для перелётных птиц.

Во время миграции к местам зимовки перелётные птицы используют подобные этой, расположенной в восточной Англии вересковой пустоши, для отдыха и пополнения сил.

По данным Службы по изменению климата Copernicus, за последний год в Европе установились рекордные температуры. В мае 2024 года температура воздуха была на 1,52 °C выше, чем в доиндустриальный период, и этот май стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя европейская температура весны (март-май 2024 года) была на 1,50 °C теплее, чем в среднем за 1991-2020 годы, что также стало рекордом для этого сезона (Copernicus Climate).

Мигрирующие виды, в частности, птицы преодолевают огромные расстояния. Очевидно, что изменение климата лишь усложняет их задачу. В местах, где они традиционно останавливаются на отдых, слишком жарко - причём, как для мигрирующих, так и для постоянно живущих там видов Нил Листер Национальный парк "Побережья и пустоши Саффолка и Эссекса"

Повышение температуры на поверхности земли сопровождается значительным повышением уровня озонового слоя. Озон, как известно, оказывает влияние на процесс фотосинтеза - основу жизни на Земле, абсорбируя часть солнечного излучения, но он же приводит к озоновому загрязнению воздуха.

Повышение уровня приземного озона, вызванное повышением температуры, создает дополнительную нагрузку на флору и фауну вересковых пустошей. Повышенный уровень озона может повредить ткани растений и снизить доступность пищи для птиц, усугубляя последствия теплового стресса (BirdLife International). В начале августа в Европе наблюдается повышенный уровень озона, что повторяет тенденцию июля, когда во время сильной жары во многих местах были зафиксированы максимальные дневные значения, превышающие 200 мкг/м³, что значительно повлияло на экосистемы (Copernicus Atmosphere).

Сильная жара, которая за последние недели обрушилась на Европу, уже нанесла урон растительности на пустошах не только в Великобритании, но и в Германии, Франции, Дании и Нидерландах. В этих важных для перелётных птиц местах отдыха уменьшаются запасы пищи. Учёные констатируют, что аномальное повышение температуры уже привело к сокращению численности некоторых видов птиц на 15%. Особенно пострадали такие виды, как древесный конёк, который с трудом выживает после длительных миграций из Африки к югу от Сахары из-за неоптимальных условий, возникающих по прибытии (BirdLife International и Европейская комиссия).

Мы наблюдаем, что пищуха едва держится на дереве. Если после долгого путешествия из Африки к югу от Сахары в Европу популяция столкнётся с неоптимальными условиями в местах отдыха, увидим ли мы этих птиц снова? Обмен знаниями и совместные усилия по поддержанию условий на пустошах абсолютно необходимы! Нил Листер Национальный парк "Побережья и пустоши Саффолка и Эссекса"

За последнее десятилетие вересковые пустоши по всей Европе подверглись значительной деградации. Например, с 2000 по 2018 год площадь вересковых пустошей и кустарников сократилась на 1,2 %, в основном из-за вырубки лесов, пожаров и разрастания городов, что усугубляется повышением температуры и тепловыми волнами (Европейское агентство по окружающей среде). На северо-западе Испании в период с 2003 по 2011 год было потеряно более 7 000 гектаров европейских сухих вересковых пустошей, что представляет собой сокращение на 20,3 % (MDPI).

Архив: миграция снежных гусей на водохранилище Боде в Викториавилле, Квебек, ноябрь 2023 г. Bernard Brault/AP

До Brexit'а Нил Листер был одним из руководителей финансируемого ЕС партнёрства, которое занималось вопросами трансграничной охраны природы. По его мнению, несмотря на изменения политического ландшафта в Соединёном королевстве и ряде стран Евросоюза, жизненно важно поддерживать каналы связи и обмена опытом между европейскими учёными ради сохранения зон отдыха для перелётных птиц и биоразнообразия в целом.

Приятно осознавать, что контакты сохраняются, каналы коммуникации по-прежнему работают, навыки совместной работы не полностью утрачены Нил Листер Национальный парк "Побережья и пустоши Саффолка и Эссекса"

Пустоши не только важны для перелетных птиц, но и являются поглотителями углерода, помогая смягчить последствия изменения климата за счет поглощения и накопления углекислого газа. Они поддерживают широкий спектр биоразнообразия, включая редкие и исчезающие виды. Плотные корневые системы растений вересковых пустошей предотвращают эрозию почвы, поддерживают качество воды и регулируют ее сток, снижая риск наводнений во время сильных дождей и поддерживая стабильное водоснабжение в периоды засухи (Heart of England Forest).

Специфические проблемы вересковых пустошей

Полуостров Ютландия, Дания : Пустоши здесь служат жизненно важными местами остановки и размножения для многочисленных видов птиц. Продолжающееся повышение температуры привело к значительному изменению среды обитания, что затрудняет поиск птицами подходящей пищи и укрытий.

: Пустоши здесь служат жизненно важными местами остановки и размножения для многочисленных видов птиц. Продолжающееся повышение температуры привело к значительному изменению среды обитания, что затрудняет поиск птицами подходящей пищи и укрытий. Нидерланды : Голландские вересковые пустоши испытывают аналогичное давление: повышение температуры привело к изменению видового состава растений и сокращению популяций насекомых - основных источников пищи для перелетных птиц.

: Голландские вересковые пустоши испытывают аналогичное давление: повышение температуры привело к изменению видового состава растений и сокращению популяций насекомых - основных источников пищи для перелетных птиц. Франция : Французские вересковые пустоши также находятся под угрозой, испытывая аналогичное давление со стороны повышения температуры и деградации среды обитания, что оказывает влияние на местные и перелетные виды птиц (Исследования и инновации).

: Французские вересковые пустоши также находятся под угрозой, испытывая аналогичное давление со стороны повышения температуры и деградации среды обитания, что оказывает влияние на местные и перелетные виды птиц (Исследования и инновации). Испания: На северо-западе Испании стремительная утрата вересковых пустошей усугубляется повышением температуры и тепловыми волнами, что негативно сказывается на биоразнообразии и экологическом балансе этих важнейших мест обитания (MDPI).

По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата, сегодняшние темпы глобального потепления угрожают не только перелётным птицам, но и насекомым, жизненно важным опылителям, которые - как и пернатые - могут потерять половину своей среды обитания.