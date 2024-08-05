Глобальное потепление всё больше сказывается на экосистемах, имеющих решающее значение для перелётных птиц. Сильная жара, которая обрушилась на Европу, уже нанесла урон растительности на пустошах, используемых птицами для пополнения сил, и лишила их достаточных запасов пищи.
Глобальное потепление всё больше сказывается на экосистемах, имеющих решающее значение для перелётных птиц.
Во время миграции к местам зимовки перелётные птицы используют подобные этой, расположенной в восточной Англии вересковой пустоши, для отдыха и пополнения сил.
По данным Службы по изменению климата Copernicus, за последний год в Европе установились рекордные температуры. В мае 2024 года температура воздуха была на 1,52 °C выше, чем в доиндустриальный период, и этот май стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя европейская температура весны (март-май 2024 года) была на 1,50 °C теплее, чем в среднем за 1991-2020 годы, что также стало рекордом для этого сезона (Copernicus Climate).
Повышение температуры на поверхности земли сопровождается значительным повышением уровня озонового слоя. Озон, как известно, оказывает влияние на процесс фотосинтеза - основу жизни на Земле, абсорбируя часть солнечного излучения, но он же приводит к озоновому загрязнению воздуха.
Повышение уровня приземного озона, вызванное повышением температуры, создает дополнительную нагрузку на флору и фауну вересковых пустошей. Повышенный уровень озона может повредить ткани растений и снизить доступность пищи для птиц, усугубляя последствия теплового стресса (BirdLife International). В начале августа в Европе наблюдается повышенный уровень озона, что повторяет тенденцию июля, когда во время сильной жары во многих местах были зафиксированы максимальные дневные значения, превышающие 200 мкг/м³, что значительно повлияло на экосистемы (Copernicus Atmosphere).
Сильная жара, которая за последние недели обрушилась на Европу, уже нанесла урон растительности на пустошах не только в Великобритании, но и в Германии, Франции, Дании и Нидерландах. В этих важных для перелётных птиц местах отдыха уменьшаются запасы пищи. Учёные констатируют, что аномальное повышение температуры уже привело к сокращению численности некоторых видов птиц на 15%. Особенно пострадали такие виды, как древесный конёк, который с трудом выживает после длительных миграций из Африки к югу от Сахары из-за неоптимальных условий, возникающих по прибытии (BirdLife International и Европейская комиссия).
За последнее десятилетие вересковые пустоши по всей Европе подверглись значительной деградации. Например, с 2000 по 2018 год площадь вересковых пустошей и кустарников сократилась на 1,2 %, в основном из-за вырубки лесов, пожаров и разрастания городов, что усугубляется повышением температуры и тепловыми волнами (Европейское агентство по окружающей среде). На северо-западе Испании в период с 2003 по 2011 год было потеряно более 7 000 гектаров европейских сухих вересковых пустошей, что представляет собой сокращение на 20,3 % (MDPI).
До Brexit'а Нил Листер был одним из руководителей финансируемого ЕС партнёрства, которое занималось вопросами трансграничной охраны природы. По его мнению, несмотря на изменения политического ландшафта в Соединёном королевстве и ряде стран Евросоюза, жизненно важно поддерживать каналы связи и обмена опытом между европейскими учёными ради сохранения зон отдыха для перелётных птиц и биоразнообразия в целом.
Пустоши не только важны для перелетных птиц, но и являются поглотителями углерода, помогая смягчить последствия изменения климата за счет поглощения и накопления углекислого газа. Они поддерживают широкий спектр биоразнообразия, включая редкие и исчезающие виды. Плотные корневые системы растений вересковых пустошей предотвращают эрозию почвы, поддерживают качество воды и регулируют ее сток, снижая риск наводнений во время сильных дождей и поддерживая стабильное водоснабжение в периоды засухи (Heart of England Forest).
Специфические проблемы вересковых пустошей
- Полуостров Ютландия, Дания: Пустоши здесь служат жизненно важными местами остановки и размножения для многочисленных видов птиц. Продолжающееся повышение температуры привело к значительному изменению среды обитания, что затрудняет поиск птицами подходящей пищи и укрытий.
- Нидерланды: Голландские вересковые пустоши испытывают аналогичное давление: повышение температуры привело к изменению видового состава растений и сокращению популяций насекомых - основных источников пищи для перелетных птиц.
- Франция: Французские вересковые пустоши также находятся под угрозой, испытывая аналогичное давление со стороны повышения температуры и деградации среды обитания, что оказывает влияние на местные и перелетные виды птиц (Исследования и инновации).
- Испания: На северо-западе Испании стремительная утрата вересковых пустошей усугубляется повышением температуры и тепловыми волнами, что негативно сказывается на биоразнообразии и экологическом балансе этих важнейших мест обитания (MDPI).
По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата, сегодняшние темпы глобального потепления угрожают не только перелётным птицам, но и насекомым, жизненно важным опылителям, которые - как и пернатые - могут потерять половину своей среды обитания.