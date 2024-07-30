Медузы: угроза морю или сокровище?

Датский ученый рассказывает о потенциале применения медуз в медицине, косметологии других областях. Планктон, чье цветение вредит океанам, может оказаться чрезвычайно полезным человеку и природе.

Изменение климата ставит под удар бесчисленное множество морских животных, но медузы могут только выиграть от потепления вод. Эти студенистые существа, разрастаясь, буквально захватывают океаны, создавая хаос как для природных экосистем, так и для человеческой деятельности.

Как же бороться с растущим нашествием медуз? Программа "Океан" побеседовала с профессором биологии из Университета Южной Дании, которая уже два десятилетия занимается изучением медуз и координирует финансируемый ЕС проект GoJelly.

"Медузы стали настоящей неприятностью для многих регионов, - констатирует Джамилех Джавидпур. - Например, растет число случаев укусов. Мы должны защищать инфраструктуру в прибрежных районах, чтобы медузы не оказались внутри производственной линии".

Эксперт убеждена: медузы и феномен их "цветения" - симптом нарушенного баланса в экосистеме. "Если мы хотим избавиться от цветения медуз, то должны понять, в чем же его причина? Это может быть эвтрофикация, избыточный вылов рыбы, потепление климата", - перечисляет Джавидпур. - С появлением рекомендаций о том, как избавиться от медуз, мы сможем использовать эту биомассу для чего-то полезного, что послужит обществу.

У нас есть примеры из Восточной Азии, где интерес к медузам в качестве пищи огромен.

Нам также следует обратить внимание на возможность получения противовоспалительных веществ, которые можно извлечь из медуз, а также противораковых и иммунных биохимических составляющих. Они, мы знаем, содержатся в медузах, но до сих пор им не уделялось должного внимания.

Но вместе с тем хочу сказать, что мы не должны повторять ошибок, которые уже допускали, когда начали использовать биологический материал, не заботились о популяции. Иначе мы снова столкнемся с проблемой истощения экосистемы".