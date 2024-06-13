Познакомьтесь с руководителем подготовки к конференции COP29 в Баку

By Gorkem Sifael

Что нас ждёт на конференции COP в Баку в ноябре этого года?

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Пока Азербайджан готовится к проведению COP29 в Баку, назначенный президент конференции Мухтар Бабаев заявил, что он сосредоточен на организации инклюзивного и призывающего к действию мероприятия в ноябре. Он добавил, что приглашает всех заинтересованных лиц, включая НПО, молодёжь, коренные народы и финансовые организации, принять активное участие и провести переговоры.

Главной повесткой дня COP29 станет финансирование борьбы с изменением климата, которое имеет важное значение для выполнения обязательств, принятых на предыдущих конференциях. Бабаев подчеркнул необходимость отслеживания результатов выполнения данных ранее обещаний.

Он также рассказал, что удержание роста температуры на Земле в пределах 1,5 градуса Цельсия – задача, которую можно осуществить только вместе. Бабаев добавил, что он и его команда намерены провести успешную конференцию COP, предоставив всем странам платформу для тесного сотрудничества в это непростое время.