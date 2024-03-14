Какие страны ЕС обещают декарбонизацию энергетики к 2035 году?

В Европе формируется консенсус относительно 2035 года как критической даты для отказа от ископаемого топлива в энергосистеме.

РЕКЛАМА

Страны ЕС, на долю которых приходится более 60% энергетического сектора блока, взяли на себя обязательства по его декарбонизации к 2035 году.

Новый анализ, проведенный группой "За пределами ископаемого топлива"(Beyond Fossil Fuels), показал, что 10 стран-членов ЕС обязались отказаться от ископаемого топлива к 2035 году или раньше. Четыре страны - Австрия, Дания, Литва и Люксембург - прямо обязались заменить уголь и газ возобновляемыми источниками энергии.

"Отрадно, что многие европейские правительства разделяют стремление начать эру без ископаемого топлива, взяв на себя обязательства по развитию энергетического сектора к 2035 году. Теперь их примеру должны последовать больше стран", - говорит Тара Коннолли, активист кампании Beyond Fossil Fuels.

Международное энергетическое агентство рекомендует 2035 год как точку, к которой европейские страны должны провести декарбонизацию своего энергетического сектора, чтобы соответствовать цели Парижского соглашения в 1,5°C.

Еще три государства - Португалия, Швеция и Румыния - взяли на себя аналогичные обязательства, но не придерживаются этой даты. По мнению Beyond Fossil Fuels, если бы они перенесли сроки декарбонизации на 2035 год, то более 70% генерирующих мощностей ЕС были бы охвачены этими обязательствами.

Конкретные национальные обязательства - это первый шаг в преобразовании энергетического сектора Европы, считает группа, дающий четкие сигналы промышленности и финансам о направлении энергетического перехода.

"Соблюдение временного горизонта 2035 года - это только часть задачи", - добавляет Коннолли.

"Правительства должны четко обозначить свои обязательства по постепенному отказу от угля и газа и полной замене их на возобновляемые источники энергии".

Пар поднимается от угольной электростанции Нойрат недалеко от Гревенброха, Германия. AP Photo/Michael Probst, File

Почему обещания некоторых стран "неуместны"?

Бельгия, Франция, Германия, Греция, Италия и Нидерланды завершают список из 10 стран, которые взяли на себя обязательства по декарбонизации к 2035 году.

Но группа исследователей утверждает, что в их планах недостаточно четко прописана необходимость отказа от угля и газа или же они полагаются на "неподходящие технологии производства электроэнергии".

Beyond Fossil Fuels заявляет, что не поддерживает расширение этих технологий по целому ряду причин, "включая негативное воздействие на природу, непомерные затраты или неспособность обеспечить масштабность и своевременность".

Коннолли, например, говорит, что объем биоэнергии, который можно устойчиво получать из наших экосистем, ограничен - особенно когда они уже испытывают давление со стороны кризисов биоразнообразия и климата.

Строительство новых атомных электростанций "невероятно дорого", и сроки строительства постоянно откладываются, выходя за временные рамки постепенного отказа от ископаемого топлива. Технология улавливания и хранения углерода обещается уже более десяти лет, но до сих пор не доказана и не существует в масштабах Европы.

А водород, производимый из ископаемого топлива, по мнению группы, "невероятно углеродоемкий и неэффективный", несмотря на обещания сократить выбросы.

"По общему мнению, наземные и крышные солнечные панели, а также наземные и морские ветряные станции обеспечат наибольшее количество возобновляемой электроэнергии в декарбонизированной европейской энергосистеме", - заключает Коннолли.