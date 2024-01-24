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Палау и Чили возглавили борьбу за здоровье открытого моря

Пара североатлантических правых китов взаимодействует на поверхности залива Кейп-Код.
Пара североатлантических правых китов взаимодействует на поверхности залива Кейп-Код. Авторское право AP Photo/Robert F. Bukaty, NOAA permit # 21371
By Rosie Frost
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Договор об открытом море ООН обещают ратифицировать 60 стран мира. Лидеры этого процесса - Палау и Чили.

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Чили и Палау первыми в мире ратифицируют важнейший договор ООН по защите открытого моря. В понедельник представители Палау официально одобрили документ в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. На очереди Чили: Сенат страны единогласно проголосовал за ратификацию 17 января, и церемония не за горами.

Ребекка Хаббард, директор Альянса открытого моря, надеется, что Палау "вдохновит другие страны удвоить усилия по ратификации без промедления, чтобы документ вступил в силу как можно скорее". А Эстефания Гонсалес, заместитель директора Greenpeace Andino назвала принятое в Чили решение  "достижением для тысяч граждан, которые призывали к защите океанов". Действительно, после публикации решения Сената в официальном правительственном журнале Чили станет одной из 60 стран, обязавшихся ратифицировать договор к Конференции ООН по океану 2025 года в Ницце.

Открытое и беззащитное

Открытое море рас­по­ло­жено за пре­де­ла­ми тер­ри­то­ри­аль­ных вод и эко­но­мических зон го­су­дарств, эта часть мирового океана находится  в общем поль­зо­ва­нии.

Оно  покрывает половину планеты, помогая регулировать здоровье климата и поддерживать биоразнообразие.  Отсутствие адекватного управления делает открытое море уязвимым  - в том числе для чрезмерной эксплуатации.

Более десятка международных организаций регулируют деятельность в Мировом океане, но не осуществляют надзор за морями, расположенными далеко от побережья. Только около 1 % этих вод - официально под защитой, что повышает риски от незаконных  коммерческих операций, таких как глубоководная добыча, избыточный улов и  загрязнение.

Договор ООН об открытом море был принят в прошлом году после почти 20 лет переговоров. К настоящему времени его подписали более 80 стран. Теперь документ нужно ратифицировать - так, чтобы он стал обязательным к исполнению. Это первый в мире международный закон, регулирующий сохранность и управление морской флорой и фауной в районах, не подпадающих под национальную юрисдикцию.

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