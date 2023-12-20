Лидер ХАМАС - на переговорах в Каире. В секторе Газа надеются на прекращение огня

By Euronews

В Египет для переговоров о возможном прекращении огня в секторе Газа прибыл лидер ХАМАС Исмаил Хания. Жители анклава надеются на гуманитарную паузу.

РЕКЛАМА

Лидер ХАМАС Исмаил Хания прибыл в Каир для переговоров о новом прекращении огня в секторе Газа. Посредником, помимо Египта, выступает Катар. Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его страна готова к очередной гуманитарной паузе в обмен на освобождение заложников.

В среду Совет Безопасности ООН должен проголосовать по проекту резолюции, внесенному арабскими странами. В тексте содержится призыв прекратить военные действия в секторе Газа, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи гражданским лицам. СовБез, критикуемый с начала войны между Израилем и ХАМАС за бездействие, уже несколько дней обсуждает четырех страничный документ.

Всемирная продовольственная программа ООН заявляет, что большая часть населения Газы находится в тяжелой или экстремальной ситуации. Люди голодают, или недоедают.

Дети на юге сектора Газа, указывает ЮНИСЕФ, имеют доступ только к полутора - двум литрам воды в сутки. Это всего лишь 10% от минимума, необходимого для питья, приготовления еды, и гигиенических процедур.

Санитарные условия - плачевные. Почти в двадцать раз, по сравнению с ежемесячным показателем, увеличилось число случаев диареи у детей в возрасте до пяти лет. Растет число заражений ветряной оспой и респираторными заболеваниями. Распространяются вши. В убежищах по всему сектору Газа на каждые 700 человек приходится один туалет.

"Абсолютно все дети Газы", — заявил представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер, - "находятся в аду, и ни один из них не может оттуда вырваться".