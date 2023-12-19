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Спасти нянек и сохранить ангелов: как помочь исчезающим видам акул?

Совместно с The European Commission
Спасти нянек и сохранить ангелов: как помочь исчезающим видам акул?
Авторское право euronews
By  Денис Локтев
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Европейцы борются за спасение морских хищников, живущих под угрозой исчезновения. Акулам помогут восстановить популяцию, а также займутся их имиджем, испорченным кинематографом.

 У подножия Везувия на западном побережье Италии раскинулся Неаполитанский залив, известный своей красотой и богатством морской жизни. Несколько лет назад итальянская журналистка и морской исследователь Элеонора де Сабата , следуя советам местных дайверов, обнаружила на одном из подводных рифов залива настоящее живое сокровище. Вместе с Элеонорой наша съемочная группа погрузилась на сорокометровую глубину, чтобы своими глазами увидеть то, что сегодня в Средиземном море встречается все реже и реже.

Акулы в опасности

Итак, первое, что мы видим - залежи  акульих яиц, также называемых "русалочьими сумочками".  Это - сфера обитания  так называемых усатых акул-нянек, вида,  безвреднного для человека и крайне важного для морской экосистемы. Таких рыб легко узнать по типичному узору из крапинок. Элеонора делает пометки, присваивая каждой акуле имя. Ее наблюдения показывают, что местная популяция "нянек" не увеличивается, а сокращается.

Элеонора де Сабата пишет о море больше 30 лет.
Элеонора де Сабата пишет о море больше 30 лет.Euronews

"Когда мы начинали исследование, в этом районе можно было найти сотни яиц, - вспоминает она. - Теперь, десять лет спустя, их всего несколько десятков. К сожалению, такое наблюдается повсюду в Средиземном море. Дело не в том, что их кто-то активно ловит, нет, они запутываются в сетях и крючках, предназначенных для других видов. Кроме того, человек сильно меняет их среду обитания. Им нужна тишина, нужны места, где детеныши могут отдохнуть и укрыться, найти пищу, а а мы застраиваем все прибрежные зоны. Так что им живётся не слишком хорошо".

Подмоченная репутация?

С 1970-х годов популяция акул в северной части Тирренского моря сократилась на 99%. Кризис, который часто остается незамеченным. Океанариум Ливорно участвует в финансируемом ЕС проекте LIFE European Sharks , цель которого - рассказать европейцам всех возрастов об акулах и их близких родственниках, скатах. Многие считают, что зловещий образ акул может препятствовать усилиям по их сохранению.

 Джованни Раймонди, научный координатор океанариума, убежден: "Имидж этих животных должен уйти от негатива, придуманного кинематографом, к более эко-ориентированному образу, который отражает ту важнейшую экологическую роль, которую они играют в окружающей среде".

Замена ингредиентов

Культурный сдвиг должен затронуть и кухню. Акул в европейских водах часто вылавливают случайно, в целом они считаются малоценной рыбой. Но в некоторых местах, например, здесь, в Ливорно, употребление акульего мяса стало традицией, и рыбаки продают здесь свой случайный улов. Элеонора де Сабата работает с ними, призывая выпускать живыми хотя бы молодых акул.

Многие рестораторы поддерживают этот подход. Экологично пойманная местная рыба вполне может заменить мясо акулы, даже в таких традиционных блюдах, как знаменитый рыбный суп из Ливорно, каччукко.

Повар Дебора Корси вместе с коллегами участвует в этом европейском проекте. "Мы стремимся использовать на кухне  другие виды рыб, намеренно отказавшись от акул, чтобы поддержать воспроизводство их популяций”, - рассказывает она. Качукко без акул остается таким же вкусным - это маленький, но значимый шаг к сохранению европейских акульих популяций. Однако в одночасье резервы не восстановить, предупреждают эксперты.

"Обратить вспять сокращение численности акул в Средиземном море очень сложно, здесь единственным решением было бы прекращение любой рыбной ловли, что невозможно по ряду причин, - утверждает Элеонора де Сабата. -  Поэтому наш подход - сосредоточиться на человеческом факторе, изменить отношение к акулам, превратив их из угрожающих рыб в угрожаемые. Каждый из нас может сделать свой вклад в восстановление популяций”.

Хранители ангелов

Обозначенные задачи актуальны и на Фуэртевентуре, одном из Канарских островов. Регион  - не только точка притяжения для любителей пляжного отдыха и подводного плавания, но и один из последних ареалов обитания удивительного вида, который раньше встречался у европейских берегов -  акул-ангелов.

Внешне они очень похожи на скатов и обитают на мелководье, из-за чего часто становятся случайным уловом при донном тралении.

Ева Майерс, соучредитель проекта Angel Shark, комментирует: "Сейчас они классифицируются как вид, находящийся под критической угрозой исчезновения. То есть это максимально негативная стадия, предшествующая исчезновению вида. Хорошая новость в том, что теперь, когда мы вновь уделяем им больше внимания, морские ангелы начинают появляться в разных местах, что очень радует. Мы создаем карты с помощью добровольцев: например, дайверы могут сообщить нам, если увидят акулу-ангела во время погружения.”

Проект Angel Shark - совместная работа  нескольких европейских исследовательских групп. Большую роль в их работе играет "гражданская наука" - информация, поставляемая волонтерами и обычными людьми. Например, посетители дайвинг-центрf Deep Blue Diving фиксируют каждую встречу с акулами-ангелами. Фолькер Берг, владелец компании, уточняет: "Мы сообщаем, что видели акулу-ангела в определённом месте, на определённой глубине. Отмечаем, как рыба себя вела, был ли это самец или самка, температура воды и так далее. Это коллективный мозг, и мы можем этим помочь!"

Акул помечают, чтобы собрать информацию о самочувствии и маршруте.
Акул помечают, чтобы собрать информацию о самочувствии и маршруте.Felipe Ravina Olivares

 Ева Майерс отдает должное усилиям волонтеров. "Дайверы помогают нам больше узнать о среде обитания, об угрозах, и именно они заботятся об акулах в своих районах. Они сами — хранители ангелов!”, - отмечает она.

Вместе с командой Евы наш журналист отправляется  в путь, чтобы изучить одно из подводных мест обитания этого вида. Такие исследования могут подсказать, как возродить популяции в Северо-Восточной Атлантике и Средиземном море.

С командой работает Фелипе Равина Оливарес, он прошел путь от канарского морского ученого до профессионального подводного видеографа. Его документальные фильмы призывают защитить окружающую среду и уникальных морских обитателей архипелага, включая акул-ангелов.

Этим морским ангелам нужны хранители.
Этим морским ангелам нужны хранители.Euronews

"Здесь, на Канарских островах, где нет донного траления, морским ангелам удалось выжить, и у нас стабильная популяция, - комментирует он. - Мы наблюдаем их в течение всего года - от только вылупившихся малышей до взрослых особей, и это удивительно. Я очень горжусь этим, моя миссия - в том, чтобы доносить до людей знания о важности акул-ангелов. Мы должны защищать их, ведь они — уникальное сокровище.”

Команда помечает всех акул, которых находит, чтобы лучше понять их среду обитания и пути миграции. Благодаря данным, собранным как профессионалами, так и добровольцами, властям все чаще удается защитить этих акул от случайного вылова и других угроз. "Я надеюсь на лучшее, - признается Ева. - В разных местах создаются новые охраняемые зоны, и они точно помогут. Так что я уверена, что мы идем верной дорогой, хотя перед нами ещё стоит ряд очень, очень трудных задач".

Жизнь в наших морях зависит от полноты их биоразнообразия  - от планктона до хищников. Акул нужно спасти ради здоровья океана.

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