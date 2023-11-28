Может ли COP28 стать успешной?

Вопросы возмещения потерь и ущерба, равноправного представительства, справедливости и конкретных действий должны стоять на первом месте в повестке дня конференции COP28, считают борцы за лучшее экологическое будущее нашей планеты

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Наряду с сотнями мировых лидеров, папой римским и королем Карлом III на конференцию COP28 на этой неделе отправляются тысячи активистов, общественных лидеров, а также представителей некоммерческих и неправительственных организаций.

Обещая провести "самую инклюзивную на сегодняшний день Конференцию ООН по изменению климата", они надеются высказать свое мнение по самым серьезным проблемам, с которыми сталкивается мир.

Показателем успеха форума в Дубае, по мнению многих из них, станут климатическая справедливость, равноправное представительство и финансирование уязвимых сообществ. Но в каком случае конференцию COP28 можно будет действительно считать успешной?

COP28 должна прислушаться к призывам коренных народов

По словам Джозефа Итонгвы, регионального координатора Сети коренных и местных народов по управлению лесными экосистемами Центральной Африки (REPALEAC), ожидания коренных народов вполне понятны: "Приоритет наших прав, охрана традиционных территорий и приведение климатических фондов в соответствие с обязательствами, принятыми в рамках "Климатического пакта Глазго".

В этом обещании, согласованном на COP26 в Глазго в 2021 году, страны подтвердили обязанность развитых государств предоставлять развивающимся финансирование для борьбы с изменением климата. По словам Итонгвы, прямой доступ к этим средствам в соответствии с обязательствами должен быть реализован на практике уже в этом году: "Как лидер коренного народа ДРК (Демократической Республики Конго), представляющий себе устойчивое будущее, я призываю участников COP28 прислушаться к призывам коренных народов".

Эффективно бороться с изменением климата, развивать традиционные знания коренных народов, обеспечивать безопасность территорий и поддерживать нас как хранителей... Джозеф Итонгва региональный координатор REPALEAC

Итонгва подчеркивает особую роль женщин из числа коренных народов в сохранении биоразнообразия - например, женщин, которые уже работают в бассейне реки Конго над сохранением лесов. Этим женщинам в Центральной Африке необходимо прямое финансирование, чтобы помочь укрепить их местные инициативы.

По словам Итонгвы, участие в переговорах и принятии решений представителей самых разных общин коренных народов является жизненно важным для сохранения здоровья планеты.

"Чтобы эффективно бороться с изменением климата, необходимо развивать традиционные знания коренных народов, обеспечить безопасность территорий и поддерживать нас как хранителей", - говорит он.

Голоса науки и молодежи

Эмма Хайлинг - основатель и генеральный директор ClimaTalk, молодежной некоммерческой организации, которая разъясняет климатическую политику и расширяет возможности молодых людей в борьбе с изменением климата. Эта международная организация направляется в Дубай с целью сделать COP28 максимально доступной и понятной для молодежи, побуждая ее к участию в международной климатической политике.

"Для нас COP28 будет успешным, если не сила лобби, не власть денег и не недальновидность политики, а голоса науки, молодежи и жителей наиболее пострадавших районов будут определять результат", - говорит Хайлинг.

Она выступает за климатическую справедливость и то, чтобы страны, несущие наибольшую ответственность за климатический кризис, возглавили системные изменения на конференции ООН.

"Это включает в себя введение в действие фонда возмещения убытков и ущерба, обязательство представить новые ОНУВ (определяемые на национальном уровне вклады), соответствующие целям Парижского соглашения, значительные шаги по преобразованию продовольственной и энергетической систем, четкое обязательство постепенно отказаться от всех видов ископаемого топлива и активное вовлечение мнения молодежи в процесс принятия решений", - добавляет Хайлинг.

Справедливость и сострадание

Учитывая растущую потребность в расширении представительства стран Глобального Юга и уязвимых сообществ, находящихся на переднем крае климатического кризиса, группа из 10 молодых людей из стран Карибского бассейна прибудет в Дубай, чтобы стать голосом своих сообществ на COP28.

Некоторые из них являются единственными представителями своих островов на климатической конференции ООН.

По мнению Ридди Самтани, члена Карибской академии лидеров климатической справедливости из Синт-Мартена, обеспечение работы Фонда возмещения потерь и ущерба является насущной необходимостью.

"Страны и территории, не являющиеся суверенными, как моя родная страна, в настоящее время не имеют доступа к этому фонду, что делает жизненно важным рассмотрение критериев и механизмов распределения средств", - говорит Самтани.

На прошлогоднем климатическом саммите активисты призывали "платить", чтобы возместить убытки и ущерб AP Photo/Peter Dejong, File

Ранее на переговорах в Абу-Даби был окончательно согласован план реализации Фонда для покрытия убытков и ущерба. Он должен быть официально принят на COP28 и станет важным прорывом для тех, кто годами ждал этого финансирования.

"В конечном счете, успех COP28 будет измеряться не только соглашениями на бумаге, но и ощутимыми действиями и результатами, которые приведут нас к более устойчивому, справедливому и устойчивому к изменению климата будущему", - заключает Самтани.

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Этот успех не ограничивается политическими изменениями, а означает смену парадигмы, представляя мир, в котором справедливость и сострадание управляют нашими действиями Йеми Кнайт член Карибской академии лидеров климатической справедливости из Барбадоса

"Этот успех не сводится к изменениям в политике, а означает смену парадигмы, представляя мир, в котором справедливость и сострадание управляют нашими действиями", - добавляет Йеми Найт, член Карибской академии лидеров климатической справедливости из Барбадоса.

Может ли COP28 стать успешной?

Существует определенный скептицизм в отношении того, сможет ли конференция COP28 стать успешной в ее нынешнем формате.

Сейдж Ленер, молодая американская активистка и специалист по климатическому просвещению, отправляется в Дубай, чтобы попытаться провести людей за кулисы саммита.

"Если говорить откровенно, то я не думаю, что это будет очень успешная конференция, - говорит она. - Все захвачено индустрией ископаемого топлива".

Ленер считает, что для того, чтобы процесс был эффективным, необходимо полностью исключить из него представителей индустрии ископаемого топлива, а обязательства, сделки и соглашения, заключаемые странами, должны носить обязательный характер.

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Участники климатических кампаний давно критикуют "загрязняющее влияние" ископаемого топлива на процесс COP, резко осуждая выбор главы национальной нефтяной компании ОАЭ Султана аль-Джабера для руководства переговорами.

Председательствующая на COP28 сторона утверждает, что необходим комплексный подход, включающий компании, производящие ископаемое топливо.

Султан аль-Джабер AP Photo/Kamran Jebreili, File

Однако опасения активистов и климатических групп могут подтвердиться, поскольку за несколько дней до начала переговоров климатический саммит стал предметом споров о влиянии ископаемого топлива.

Согласно документам, полученным независимыми журналистами из Centre for Climate Reporting, ОАЭ планировали использовать свою роль принимающей стороны для заключения сделок по добыче нефти и газа. В документах, ставших достоянием гласности, говорится о планах по обсуждению сделок по добыче ископаемого топлива с 15 странами.

Координатор по международной политике "Гринпис" Кайса Косонен считает, что если обвинения соответствуют действительности, то это "совершенно неприемлемо и является настоящим скандалом": "Руководитель климатического саммита должен быть сосредоточен на беспристрастном продвижении климатических решений, а не на закулисных сделках, которые подпитывают кризис".

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Руководитель климатического саммита должен сосредоточиться на беспристрастном продвижении климатических решений, а не на закулисных сделках, которые подпитывают кризис Кайса Косонен "Гринпис"

Косонен добавляет, что именно такого конфликта интересов многие опасались, когда на эту должность был назначен генеральный директор нефтяной компании. Amnesty International вновь обратилась к Аль-Джаберу с призывом уйти со своего поста в Национальной нефтяной компании Абу-Даби, если он хочет успешно провести саммит.

Координатор международной политики "Гринпис" считает, что единственный способ вернуть доверие к себе и сделать эту COP такой, какой ее хочет видеть мир, - это действия: "Это означает достижение глобального соглашения о справедливом и равноправном отказе от всех видов ископаемого топлива в соответствии с научными данными, а также о том, чтобы заставить загрязнителей заплатить за потери и ущерб, которые они нанесли сообществам".