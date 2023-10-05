Температурные рекорды сентября делают 2023 год самым теплым за всю историю

By Euronews

По данным климатической службы Copernicus, средняя мировая температура в сентябре на 1,7 градуса превысила показатели доиндустриальной эпохи, что больше целевого показателя, предусмотренного Парижским соглашением по климату

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В сентябре были зафиксированы беспрецедентные температурные аномалии, способствующие тому, что с большой долей вероятности 2023 год станет самым теплым за всю историю наблюдений.

По данным службы изменения климата Copernicus, средняя мировая температура в сентябре побила рекорды с таким абсурдным отрывом, что эксперты затрудняются описать это явление.

Полученные данные свидетельствуют о том, что температурная аномалия примерно на 0,9°C превышает среднее значение за 1991-2020 гг. А по сравнению с доиндустриальной эпохой, отклонение составляет 1,7°C, что превосходит установленный Парижским соглашением целевой показатель повышения температуры в 1,5°C.

Беспрецедентные для этого времени года температуры, наблюдавшиеся в сентябре после рекордного лета, не могут не вызывать тревогу у климатологов.

Один из признаков того, что на Земле происходит потепление, уменьшающаяся площадь ледяного покрова. По оценкам, он остается на рекордно низком для этого времени года уровне.

По данным Copernicus, в сентябре площадь антарктического морского льда была на 9% ниже средней, арктического — на 18%.

Но сентябрь выдался жарким не везде - в некоторых районах он отметился сильными ливнями и наводнениями, как, например, в Греции и Ливии.

Ученые связывают более интенсивные экстремальные погодные явления с повышением температуры поверхности моря, которая также достигла рекордных показателей в сентябре.