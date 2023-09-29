Власти Бразилии окажут экстренную помощь штату Амазонас

By Euronews

Бразильский штат Амазонас, страдающий от сильной засухи, нуждается в срочной помощи

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Правительство Бразилии объявило об отправке чрезвычайной гуманитарной помощи в штат Амазонас. Засуха в этом регионе экваториальных дождевых лесов бассейна Амазонки стала одной из самых масштабных за последние 20 лет.

По словам министра окружающей среды Марины Силвы, 56 из 62 муниципалитетов штата находятся под угрозой. Уровень воды в притоках Амазонки ежедневно снижается на 20 сантиметров. Ее нехватка приводит к гибели тысяч рыб.

Эксперты предупреждают, что в этом году засуха будет более затяжной и интенсивной.