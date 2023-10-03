После сентябрьской жары – температурные рекорды октября?

By Euronews Green

В Европе выражение "аномальная жара" всё чаще применяется к погодным условиям, которые наблюдается в осенние месяцы.

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В странах Европы сентябрь был самым жарким за всю историю наблюдений, и ожидается, что не по сезону теплая погода сохранится и в октябре.

В Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Польше, Швейцарии и Великобритании в прошлом месяце наблюдались рекордно высокие температуры, превышающие сезонные нормы на 3,6°C.

По прогнозам Службы изменения климата ЕС Copernicus, 2023 год станет самым жарким за всю историю человечества.

Осень рекордов

Французская метеорологическая служба Météo France зафиксировала среднюю температуру 21,5°C, что стало рекордом с начала измерений в 1900 году. Это более чем на 3,6°C выше средних температур 1991-2020 годов и выше среднего показателя июля и августа этого года, равного 21,1°C.

Впервые в стране было объявлено предупреждение о тепловой волне в сентябре, а в западном департаменте Вьенна в начале месяца была зафиксирована температура 38,8°C – самая высокая сентябрьская температура в стране.

В Германии средняя температура сентября составила 17,2°C, что почти на 4°C выше среднего показателя 1961-1990 годов.

"Аномальные температуры сентября в Германии являются еще одним доказательством того, что мы находимся в эпицентре климатических изменений", – заявил Тобиас Фукс, руководитель отдела климата и окружающей среды Немецкой метеорологической службы (DWD).

В Польше температура была на 3,6°C выше средней и стала самой жаркой для сентября с начала наблюдений более века назад.

В Великобритании средняя температура достигла 22°C, что значительно выше предыдущего рекорда в 20,9°C, установленного в 1895 году.

Чего ждать в октябре?

В этом месяце в некоторых регионах Европы сохранятся высокие температуры, а в Великобритании ожидается новая тепловая волна.

По прогнозам, на этой неделе над Западной Европой сформируется тепловой купол, и температура в Португалии и Испании поднимется до 37°C, а на юго-западе Франции – до 35°C.

По данным испанского метеорологического агентства AEMET, температура воздуха будет на 10°C выше обычной для этого времени года. Ожидается, что такая погода продлится до вторника и в некоторых местах повысится риск возникновения пожаров.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), парниковые газы, способствующие выделению тепла, и погодное явление Эль-Ниньо привели к тому, что в этом году температура достигла рекордных значений, и эта тенденция сохранится в течение следующих пяти лет.

На саммите COP28, который состоится в следующем месяце, мировые лидеры будут обсуждать способы борьбы с изменением климата и достижения целей Парижского соглашения. Одной из ключевых тем станет постепенный отказ от использования ископаемых видов топлива для сокращения вредных выбросов в атмосферу.