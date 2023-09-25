Морские вши, медузы и фитопланктон: лосося убивает глобальное потепление

By Luke Hanrahan

На лососёвых фермах в Шотландии нашествие паразитов, от которых также страдает дикая рыба. Всему виной – аномально высокая температура воды в море.

Шотландию настигла беспрецедентная морская тепловая волна. Это необычное явление угрожает рыболовному хозяйству, аквакультуре и прибрежным экосистемам. Начиная с марта, отмечается массовая гибель морских обитателей.

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На лососёвых фермах резкое повышение температуры на 4 градуса привело к нашествию морских вшей. В ходе недавней инспекции на пяти хозяйствах рыба была покрыта паразитами.

"Морские тепловые волны становятся всё более частыми и продолжительными и затрагивают самые разные регионы. Это создаёт оптимальную среду для размножения морских вшей. Эти инвазивные виды питаются тканями и кровью лосося. Вероятно, миллионы вшей попали из садков в окружающую среду", – отмечает Лекс Ригби, руководитель отдела расследования британской группы по защите прав животных Viva!

Морскими вшами называют мелких веслоногих рачков. Установлено, что рост их популяции связан с нагреванием мирового океана.

Из Шотландии передаёт корреспондент Euronews Люк Ханрахан: "В 2022 году число погибших лососей удвоилось, это своеобразный антирекорд. В этом году перспективы ещё более мрачные. Поступают тревожные сообщения о гибели 8,9 млн особей на лососёвых фермах".

Если раньше считалось, что разведение лосося в неволе способствует восстановлению популяции дикой рыбы, то теперь морские вши заражают молодь, когда лосось выходит из рек в море и проходит мимо ферм.

"Когда-то разведение лосося называли своего рода спасением, – вспоминает Джон Роули-Конви, директор Klere, консалтинговой компании в области устойчивого развития, – теперь всем очевидно, что ситуация гораздо сложнее, мы наблюдаем постоянное сокращение численности и размеров дикого лосося. Это поистине трагично".

Представители индустрии заявляют, что их приоритетом является благополучие рыбы и что они готовы применять передовые технологии для борьбы с морскими вшами и другими угрозами.

В тёплых водах обитают полчища медуз, которые нападают на лосося. Из-за обильного цветения фитопланктона, происходит истощение кислорода в воде, из-за этого гибнет рыба. Во всём мире нынешнее повышение температуры океана стало испытанием для морских экосистем и аквакультуры.

"Любое повышение температуры – это стресс, а столь резкое и столь непривычное для морской фауны нагревание среды может обернуться катастрофой для аквакультуры, привести к массовой гибели рыбы и моллюсков", – считает Севрин Сейлли, специалист по моделированию экосистем Морской лаборатории Плимута.

В этом году погибла четверть всего выращиваемого на фермах лосося, и, несмотря на поиск инновационных решений, глобальная проблема повышения температуры моря, несомненно, продолжить оказывать влияние на рыб и тех, кто их разводит.